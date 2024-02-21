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Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Дедлайны по обязательной маркировке БАДов, антисептиков, санитайзеров и безалкогольных напитков

В конце 2023 года маркировка стала обязательной для товарных групп, таких как БАДы, антисептики и безалкогольные напитки.
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Производители, оптовики и розничные продавцы имеют разные даты для соблюдения этого правила. Важно помнить о маркировке остатков: для антисептиков и медицинских изделий с признаком «срок службы» она обязательна, а для БАДов, безалкогольных напитков и медицинских изделий с признаком «срок годности» — добровольная. Продавайте спокойно товары, произведенные или ввезенные до введения обязательной маркировки, пока не истечет срок годности.

Обеспечьте готовность к нововведениям в сфере маркировки товаров, используя следующие рекомендации:

  1. Подготовьтесь к предстоящим изменениям, изучив материалы о новых этапах внедрения маркировки.

  2. С 1 апреля новые категории одежды подлежат обязательной маркировке. Адаптируйтесь к этим изменениям, чтобы избежать внезапных компликаций.

  3. Используйте инструменты, предложенные Контуром, 1С, и системой «Честный знак» для эффективного управления кодами, включая:

  • Создание кодов.

  • Проверка кодов при приемке товаров.

  • Удаление кодов из системы при необходимости.

  • Управление возвратами через кассу.

  • Проведение продаж.

  • Обмен электронными документами.

С 1 апреля так же должны будут обязательно маркироваться новые категории одежды.

В следующих сообщениях мы более детально расскажем о Маркировке.

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Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Дедлайны по обязательной маркировке БАДов, антисептиков, санитайзеров и безалкогольных напитков

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