Дедлайны по обязательной маркировке БАДов, антисептиков, санитайзеров и безалкогольных напитков

Производители, оптовики и розничные продавцы имеют разные даты для соблюдения этого правила. Важно помнить о маркировке остатков: для антисептиков и медицинских изделий с признаком «срок службы» она обязательна, а для БАДов, безалкогольных напитков и медицинских изделий с признаком «срок годности» — добровольная. Продавайте спокойно товары, произведенные или ввезенные до введения обязательной маркировки, пока не истечет срок годности.
Обеспечьте готовность к нововведениям в сфере маркировки товаров, используя следующие рекомендации:
Подготовьтесь к предстоящим изменениям, изучив материалы о новых этапах внедрения маркировки.
С 1 апреля новые категории одежды подлежат обязательной маркировке. Адаптируйтесь к этим изменениям, чтобы избежать внезапных компликаций.
Используйте инструменты, предложенные Контуром, 1С, и системой «Честный знак» для эффективного управления кодами, включая:
Создание кодов.
Проверка кодов при приемке товаров.
Удаление кодов из системы при необходимости.
Управление возвратами через кассу.
Проведение продаж.
Обмен электронными документами.
С 1 апреля так же должны будут обязательно маркироваться новые категории одежды.
В следующих сообщениях мы более детально расскажем о Маркировке.
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