Яндекс.Маркет вводит подтверждение оригинальности товаров. Что это значит для покупателей

27 февраля 2024 года Яндекс Маркет объявил о введении дополнительной проверки подлинности одежды и обуви, предлагаемых на их маркетплейсе.

Вопрос подлинности товаров на маркетплейсах для российского потребителя с каждым днём всё актуальнее. Никому не хочется заплатить по цене брендового товара, а получить некачественную подделку. Даже если бренд не из первого и даже не из второго эшелона популярности. В связи с этим Яндекс Маркет внедрил дополнительную проверку подлинности одежды и обуви, чтобы обеспечить покупателей надежной информацией о товарах. Это позволит убедиться в том, что покупаемые вещи действительно являются оригинальными.

Новая система включает добавление отметки «оригинал» на карточках проверенных товаров, что поможет покупателям сделать более информированный выбор. Теперь продавцам необходимо предоставить документы, подтверждающие подлинность товара, такие как сертификат официального представителя или договор о поставке. Чтобы убедиться в корректности предоставленных документов, проводится специальная проверка, результаты которой можно отследить в личном кабинете продавца.

Это нововведение также дает возможность покупателям использовать фильтр «оригинал» в поиске Яндекс Маркета, чтобы видеть только товары, успешно прошедшие проверку. Теперь потребители могут быть более уверены в том, что их покупки будут оригинальными и качественными.

При данной отметке для товаров подлежащих маркировке маркетплейс пользуется данными системы «Честный знак». Подробнее о таких товарах мы уже писали во всех наших соцсетях.