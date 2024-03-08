Екатерина Макаренко
Общество

С международным женским днём!

Дорогие коллеги, клиенты и подписчики!Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
20 4
С международным женским днём!

Этот праздник — замечательный повод выразить вам благодарность за ваш неоценимый вклад в развитие нашей компании. Вы — наша опора и сила, без вас мы бы не смогли достичь таких высот.

Коллеги, вы — настоящие профессионалы своего дела. Ваша работа помогает нам оказывать качественные бухгалтерские услуги нашим клиентам. Спасибо вам за вашу ответственность, трудолюбие и преданность работе.

Дорогие клиенты, вы — наша гордость. Ваше доверие и поддержка вдохновляют нас на новые свершения. Мы всегда готовы помочь вам в решении любых бухгалтерских вопросов.

И, конечно же, наши подписчики в социальных сетях! Спасибо вам за вашу активность и интерес к нашей компании. Мы ценим ваше мнение и всегда рады делиться с вами полезной информацией.

Желаю вам, дорогие женщины, счастья, любви, здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть этот праздник принесет вам только положительные эмоции и радость.

 С праздником, дорогие коллеги, клиенты и подписчики!

С уважением,

Екатерина Макаренко,

Директор ООО "Референс"

Комментарии

1
Мошенничество

❗Внимание: на онлайн-платформах появились мошенники-лженотариусы

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обличила новый способ мошенничества на онлайн-платформах объявлений: злоумышленники прикидываются нотариусами и незаконно выманивают у людей персональные данные и деньги.

122

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Акцизы

Лимонад в огромных бутылках и кегах – тоже облагается

В полимерной таре большого объема (например, 30 литров) лимонад – такой же подакцизный товар, как и лимонад в обычных 1,5-литровых бутылках.

104
Екатерина Макаренко
Общество

С международным женским днём!

Дорогие коллеги, клиенты и подписчики!Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

С международным женским днём!
1
20

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🌸 Дорогие женщины-бухгалтеры, команда «Клерк» сердечно поздравляет вас с 8 Марта! 🌷

В этот весенний день хотим выразить вам огромную благодарность за ваш профессионализм, терпение и невероятную способность держать все под контролем.

4
46
Банки

Цены на золото впервые за 3 месяца стали выше 2100 долларов за унцию. И это не предел

Эксперты считают, что стоимость золота растет на ожиданиях снижения ставки ФРС в США уже в 2024 году, а также в силу ряда других факторов.

145
Людмила Решетникова
Общество

Приятного дня и тёплых слов! С 8 Марта!

Поздравляю прекрасную половину нашего профессионального сообщества с Международным женским днем — праздником весны, красоты и женственности!

1
36

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в феврале: инвесторы готовятся к новому туземуну

В первую очередь, поздравляю всех дам с 8 марта, желаю личного, финансового и любого другого благополучия! А теперь к биржевым итогам.

Мосбиржа в феврале: инвесторы готовятся к новому туземуну
32
Ведение бизнеса

ЦБ в этом году хочет обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями

Платёжная обязаловка подступается к ретейлу.

3
331
Пользователи интернета

Теперь на «Клерке» стало еще проще сохранять и просматривать любые избранные статьи, новости, мероприятия и вакансии

Добавили избранное на панель быстрого доступа.

182
Мошенничество

Мошенники продают подарочные сертификаты к 8 Марта с фейковых сайтов

От имени маркетплейсов мошенники предлагают пользователям купить сертификаты и заказать доставку цветов. Покупатели рискуют остаться без денег и подарков.

172
Обзоры для бухгалтера

Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638

Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
182
УК РФ

После проверок Счетной палаты возбудили 18 уголовных дел

Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.

138

Разборы законов

1 198
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые проверки

В 2024 году возросли риски проверок ФНС по взаимозависимости: что делать бизнесу

С 1 января 2024 года в НК расширили перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Это значит, что ранее безопасные сделки могут попасть под налоговый контроль.

281
Валютные операции

ЦБ снова продлил валютные ограничения: еще на полгода

Клиенты банков могут снимать с валютного счета не больше 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро.

225
Бесплатно с Отчетность по экологии

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс
249
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
348
НДФЛ

Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
92
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: приставы выставили на торги квартиру многодетной, на цветочном рынке ад, домашний труд женщины равен 13% ВВП страны

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

143

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.

68

Интересные материалы

Управленческий учет

Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
77