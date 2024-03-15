В Яндекс Маркете появилась опции, которая подсказывает продавцу оптимальную минимальную стоимость товара

Яндекс Маркет значительно облегчил для продавцов процесс участия в программе совместных скидок, которая предусматривает снижение цен как со стороны магазина, так и со стороны платформы.

Это нововведение позволяет продавцам более эффективно управлять своими скидочными акциями, получая детализированную отчётность о количестве проданных товаров с такими скидками за последние 30 дней и объеме вложений со стороны маркетплейса.

Для более удобного контроля за программой софинансирования, продавцы могут теперь в разделе «Цены» своего личного кабинета на Яндекс Маркете находить развернутую информацию о преимуществах участия, включая данные о выручке от продаж со скидками за последний месяц. Кроме того, отчёт по заказам теперь предоставляет аналитику по каждому товару, проданному в рамках программы софинансирования.

Одним из ключевых улучшений является введение опции, которая подсказывает продавцу оптимальную минимальную стоимость товара для участия в программе софинансирования. В разделе «Цены» теперь присутствует колонка «Порог для софинансирования», а с помощью фильтра «Софинансирование» продавцы могут сортировать товары по категориям в зависимости от установленного порога цены.

Чтобы принять участие в программе и воспользоваться дополнительной скидкой от Яндекс Маркета, необходимо установить соответствующий порог цены и тщательно следить за конкурентоспособностью своих предложений. Продажи товаров по сниженной цене становятся возможными только при условии совместного снижения стоимости со стороны продавца и платформы.

Эксперты в области электронной коммерции отмечают, что такие улучшения не только повышают удобство работы продавцов на маркетплейсе, но и способствуют увеличению продаж за счёт более привлекательных цен для покупателей. Кроме того, эта инициатива способствует более тесному сотрудничеству между магазинами и платформой, что является ключом к созданию успешной экосистемы электронной торговли.