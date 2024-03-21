Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода

Для продавцов на маркетплейсах важно знать не только правила маркировки, но и процедуру вывода товаров из под маркировки.

В последние годы в России введена система обязательной цифровой маркировки товаров через систему «Честный ЗНАК». Это ключевой элемент в борьбе с нелегальным оборотом товаров и повышением прозрачности рынка. Однако, для продавцов на маркетплейсах важно знать не только правила маркировки, но и процедуру вывода товаров из под маркировки. Это может потребоваться в случаях брака, истечения срока годности или при других обстоятельствах, требующих списания товара.

Вывод товаров из под маркировки

Вывести товар из под маркировки можно несколькими способами, в зависимости от обстоятельств:

Использование онлайн-кассы : для вывода маркированных товаров из оборота при их продаже или списании. Процесс интегрирован с кассовым оборудованием, автоматически отправляя данные в систему «Честный ЗНАК».

Ручной режим : подходит для небольшого количества товаров. Требует ввода данных о каждом маркированном товаре вручную через веб-интерфейс системы «Честный ЗНАК».

Загрузка документа: если товаров много, целесообразно подготовить и загрузить документ с перечнем маркированных кодов и информацией о причинах их вывода из оборота. Это экономит время при большом объеме операций.

Причины вывода маркированных товаров

Вывод маркированной продукции может производиться по разным причинам, вот полный список:

утрата товаров, отзыв товаров с рынка, уничтожение товаров, ликвидация предприятия, конфискация, товаров, истечение срока годности, использование в качестве демонстрационных образцов, использование в качестве лабораторных (тестовых) образцов, использование для собственных нужд предприятия (в том числе отпуск в производство), помещение маркированных товаров под таможенную процедуру экспорта, реализации товаров в государства-члены ЕАЭС, повреждение (брак) товаров, рекламации.

Уведомление о выводе товаров из оборота

При выводе товаров из оборота по любым причинам, включая списание кодов маркировки, необходимо подписать уведомление от имени руководителя организации или другого лица, уполномоченного руководителем. Это подтверждает законность операции и отвечает требованиям системы «Честный ЗНАК».

Общие правила по выводу товара из оборота

Документ о выводе товара из оборота по любой причине, кроме розничной продажи, должен быть подписан руководителем организации. Возможно подписание документа другим лицом, у которого есть доверенность от имени руководителя.

Списывать можно только товар, который находится на балансе компании в базе данных «Честного ЗНАКа». Чтобы коды маркировки автоматически выходили из оборота, нужно заключить договор и дополнительное соглашение с ОФД. Он будет передавать отчеты в «Честный ЗНАК».

Заключение

Вывод из оборота маркированных товаров требует внимательности и понимания процессов. Необходимо знать и правильно применять процедуры вывода товаров, а также осознавать ответственность за корректность предоставляемых данных. Это обеспечит бесперебойную работу на торговых площадках и соответствие требованиям законодательства.