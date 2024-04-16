10 тем, волнующих малый бизнес в России. От наименее до наиболее значимых

Вторая часть результатов нашего исследования о темах, которые волнуют представителей малого бизнеса в 2024 году. В этой статье мы рассмотрим оставшиеся пять наиболее актуальных и значимых тем.

От экономической нестабильности и бюрократических препятствий до серьезных последствий международных санкций. Мы представим анализ проблем и предложим возможные пути их решения, давая предпринимателям некую навигацию в этих непростых условиях.

Первую часть вы найдете по ссылке.

5 место — экономическая нестабильность. Этот вопрос в России остаётся одним из ключевых вызовов для малого бизнеса. Постепенное падение курса рубля с периодическими рывками делает планирование бизнес-операций исключительно сложным, поскольку существенно усложняет процесс бюджетирования и прогнозирования расходов, особенно связанных с импортом товаров и компонентов. Увеличение налоговой нагрузки, в свою очередь, снижает маржинальность бизнеса, делая его менее устойчивым в условиях кризиса. Но, во-первых, в настоящий момент в правительстве разрабатывается система прогрессивной шкалы налогообложения, и, по нашим прогнозам, она будет введена достаточно оперативно, а во-вторых, на руку России играет расширение БРИКС, что в ближайшем будущем сдвинет зависимость многих экономик (в том числе и российской) от курса доллара. Кроме того, большую роль играет в стране вложение государства в промышленность и ресурсоёмкие производства внутри территории России. Покупательная способность в промышленных городах выросла, что способствует росту малых предприятий (например, услуги, и одежда, и обувь). Выросли возможности для мелкосерийных производств, так как много таких запросов.

На 4 место предприниматели определили общие сложности с ведением бизнеса. Проблемы с чрезмерной бюрократией, непрозрачной системой госзакупок и нехваткой квалифицированных кадров серьёзно затрудняют управление малым бизнесом. Бюрократические процедуры увеличивают время и стоимость проектов, отпугивая потенциальных инвесторов. Наша компания хорошо знакома с этими проблемами, и мы подготовили несколько способов их решения. Во-первых, это переход на электронный документооборот — больше 70% бюрократических проблем купируется этим решением. Про изменения в системе госзакупок мы сейчас готовим обширный материал и опубликуем его буквально сразу после публикации этой статьи. На самом деле эти проблемы в большей степени связаны с плохой информированностью бизнесменов об изменениях в законах и правилах, нежели с проблемами в самой системе.

На 3 месте оказался ограниченный доступ к финансированию. Коммерсанты жалуются на высокие процентные ставки по кредитам и недоступность льготных программ кредитования. По мнению многих опрошенных, это создает существенные барьеры для развития малого бизнеса. Но тут результаты опроса очень чётко развалились между нашими клиентами и другими респондентами. Наши клиенты на доступ к получению финансовой поддержки и кредитам не жалуются, потому что наша фирма работает со многими банками и кредитными экспертами, а также мы всегда следим за информацией в области грантов и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Так как больше половины наших респондентов пришлась на Московскую область и регионы, на 2 место попала неразвитая инфраструктура. Всё хорошо только в Москве, Казани и неожиданно в Великом Новгороде, из этого города очень мало поступило жалоб на эту тему. Людей волнуют проблемы с логистикой и нехватка доступных офисных помещений. Это значительно увеличивает операционные издержки и ограничивает возможности для расширения бизнеса. И да, для многих регионов России это большая проблема, обойти которую самостоятельно не получится.

Ну и на 1-е место ожидаемо попали санкции. Санкции приводят к ограничениям на экспорт и импорт, снижают инвестиционную привлекательность страны и приводят к уходу иностранных компаний с российского рынка. Трудности с переводами средств в другие страны дополнительно усиливают изоляцию. Один из путей минимизации этих последствий — активная торговля на внутреннем рынке, участие малого бизнеса в импортозамещении и развитие альтернативных международных партнёрств, например со странами БРИКС и теми, кто также находится под санкциями. Мы уже публиковали материал о банках, которые всё ещё работают с Китаем и другими зарубежными партнёрами, но на текущий момент ситуация изменилась, и скоро мы опубликуем новый материал на эту тему.

Что можно сказать в завершение? Все 10 тем, рассмотренных в нашем исследовании, только с первого взгляда кажутся непреодолимыми препятствиями для начала собственного дела, но если немножко разобраться, большинство проблем решаются либо делегированием решения проблемы специалистам, либо повышением собственной осведомлённости. Большую часть описанных проблем наша фирма решает для наших клиентов. А чтобы быть в курсе, я рекомендую подписаться на наши соцсети, где мы регулярно публикуем свежую информацию об изменениях на рынке.