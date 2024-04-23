Новостной дайджест: правила переводов с Сбербанке, новые меры поддержки МСБ, план Минэкономразвития, изменения в налогах, форум «Создай НАШЕ»

Самое интересное и важное за день в новостном дайджесте.

Изменились правила переводов с Сбербанке между физическими лицами -клиентами Сбера. Теперь сумму до 50 000 рублей можно перевести бесплатно, а для больших сумм есть два вида подписок - СберПрайм и СберПрайм+. По СБП в другие банки можно переводить до 100 000 р.

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Правительство России объявило о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших от санкций. Меры включают в себя субсидии на выплату заработной платы, льготные кредиты и отсрочку уплаты налогов.

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Минэкономразвития России разработало план поддержки предпринимателей, покинувших западные рынки. План предусматривает помощь в поиске новых рынков сбыта, адаптации продукции к новым требованиям и получении экспортных субсидий.

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С 1 июля 2024 года вводится единый налог для малого и среднего бизнеса. Новый налог заменит собой несколько существующих налогов, таких как налог на прибыль, НДС и налог на имущество.

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На будущей неделе в Москве, на улице Космодамианская наб., 52/7, планируется проведение форума под названием «Создай НАШЕ» для молодых предпринимателей. Ожидается проведение пленарной дискуссии о развитии молодежного предпринимательства в России, а также запланированы встречи с бизнес-партнерами и организация питчингов и деловых сессий для всех уровней опыта в предпринимательстве.