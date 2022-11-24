Новостной дайджест

Такой подход позволит не просто информировать, но и анализировать события, предлагая различные точки зрения и вызывая интересные дискуссии.

Итак:



С 1 сентября в России изменятся правила расчета оплаты за сверхурочную работу: теперь необходимо учитывать весь заработок сотрудника, включая компенсации и стимулирующие выплаты. Эти изменения приведут к увеличению размера компенсации за сверхурочные для многих работников.



Новость безусловно позитивная, но, к сожалению, многие предприниматели, которые до сих пор выплачивают зарплату в конвертах, вероятно, будут игнорировать это правило или формально следовать ему, выплачивая сверхурочные из расчета минимальной заработной платы. Это, конечно, упущение в контроле со стороны государства, но сама новость говорит о шаге вперёд по отношению к правам работника.



ФНС продолжает тестировать новый интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете для юридических лиц. Интерфейс был создан с учетом потребностей пользователей, включив более детализированную информацию о начислении пени и основную таблицу обязательств, которая станет главным навигатором по личному кабинету.



Я уже писала про цифровизацию, которая в нашей стране развивается активнее, чем даже в Европе и США. Моя подруга из Далласа(!) рассказала, что у большинства социальных и даже коммерческих приложений в Америке дизайн и функционал не менялись с начала нулевых! Это, конечно, даёт нам серьёзное преимущество в развитии цифровых технологий. Конечно основная суть этих новшеств, конечно, направлена на доступность приложений широкому кругу пользователей.



По данным «Эксперт РА», доходы региональных бюджетов от налога на прибыль организаций в первом полугодии сократились на 10%, но доходы от НДФЛ увеличились почти на треть благодаря росту зарплат.



Скорее всего, наши власти учли эту тенденцию, которая появилась не вчера, при разработке новых поправок в налоговый кодекс, касающихся прогрессивной шкалы налогообложения и большего влияния НДФЛ на налоговые сборы. Это также может быть связано с желанием перераспределить налоговую нагрузку с малого бизнеса и граждан а более богатые слои населения и крупные предприятия при этом сохранив и даже увеличив основную массу налогового тела. К слову, мы всё ещё работаем над новыми стратегиями для предпринимателей, чтобы снизить налоговую нагрузку в условиях меняющегося законодательства.