Сканируем с умом: новый закон о маркировке

С 15 сентября в России заработал новый закон, который добавляет обязательную маркировку для большинства видов одежды. Конечно, любая новая мера вызывает вопросы, но очевидно, что её цель — сделать рынок прозрачнее и безопаснее для потребителей.

Долгое время введение закона откладывалось, но теперь это факт, и пора начинать работать по новым правилам.

Маркировка затронула практически все категории одежды: от брюк и юбок до спортивных костюмов и блейзеров. Производители давно говорили, что внедрение маркировки скажется на стоимости товаров, ведь каждая единица теперь требует Data Matrix кода, который стоит 50 копеек за штуку. И всё же, этот шаг даёт реальную возможность отслеживать путь продукта — от фабрики до полки в магазине. Покупатели могут сами убедиться в подлинности товара через приложение «Честный знак». Правда, несмотря на такие удобства, не все активно этим пользуются: на RuStore его скачали лишь 100 тысяч раз, а в Google Play цифра побольше — 5 миллионов.

Торговые площадки тоже заранее предупредили своих продавцов. Например, Ozon сообщил, что непромаркированные товары, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2024 года, нужно распродать до 14 сентября, иначе их придётся вывезти со складов. Хотя сам закон позволяет хранить немаркированные товары до 1 октября, а ввести их в оборот нужно до 1 ноября. Получается, что требования маркетплейсов в некоторых случаях даже строже, чем установленные законом сроки.

За нарушение закона предусмотрены серьёзные штрафы для юридических лиц: за производство и ввод в оборот товаров без маркировки — от 50 000 до 100 000 рублей, а за продажу, хранение и перевозку немаркированной одежды — от 50 000 до 300 000 рублей.

Это не просто очередная бюрократическая формальность, а реальный шаг к борьбе с теневым оборотом и подделками. Бизнесу придётся немного перестроиться, но в долгосрочной перспективе такая инициатива создаёт более честные условия для работы на рынке. Хотя, честно говоря, возникает вопрос: знают ли об этой системе сами покупатели? Закон есть, система настроена, а вот рекламировать её среди населения, похоже, забыли.