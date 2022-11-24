Вы готовы к автоматической проверке?

Сейчас Единый реестр воинского учёта проходит финальный этап внедрения, часть ведомств уже используют общую электронную базу данных, например, военкоматы и МВД.

Скоро к ним присоединится ФНС, СФР, медицинские учреждения.

Если вы подаете персональную информацию в отчетах СФР, направляете работников на медосмотры, но не ведете воинский учет в организации или вовремя не обновляете данные — сотрудники военкомата об этом узнают, просто заглянув в реестр.

Чтобы избежать штрафов, нужно срочно поставить компанию на воинский учет, отчитаться по сотрудникам и наладить регулярное ведение воинского учета.

Мы поможем организовать воинский учет и избежать рисков.

Поставим компанию на воинский учет - от 10 000 ₽

✅ Проведем аудит и сформируем список военнообязанных сотрудников

✅ Подготовим пакет документов по организации и сотрудникам

✅ Сами отнесем документы в военкомат, если потребуется

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Возьмем на себя ведение воинского учета — от 399 ₽/месяц за каждого сотрудника

✅ Регулярная отчетность и подача сведений в военкоматы

✅ Постановка на учет новых сотрудников

✅ Сопровождение при сверке с военкоматом

✅ Консультации по вопросам воинского учета

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