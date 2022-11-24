Вы готовы к автоматической проверке?

Скоро к ним присоединится ФНС, СФР, медицинские учреждения.
Если вы подаете персональную информацию в отчетах СФР, направляете работников на медосмотры, но не ведете воинский учет в организации или вовремя не обновляете данные — сотрудники военкомата об этом узнают, просто заглянув в реестр.
Чтобы избежать штрафов, нужно срочно поставить компанию на воинский учет, отчитаться по сотрудникам и наладить регулярное ведение воинского учета.
Мы поможем организовать воинский учет и избежать рисков.
Поставим компанию на воинский учет - от 10 000 ₽
✅ Проведем аудит и сформируем список военнообязанных сотрудников
✅ Подготовим пакет документов по организации и сотрудникам
✅ Сами отнесем документы в военкомат, если потребуется
ПОСТАВИТЬ КОМПАНИЮ НА УЧЁТ
Возьмем на себя ведение воинского учета — от 399 ₽/месяц за каждого сотрудника
✅ Регулярная отчетность и подача сведений в военкоматы
✅ Постановка на учет новых сотрудников
✅ Сопровождение при сверке с военкоматом
✅ Консультации по вопросам воинского учета
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
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