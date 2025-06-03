В ОКВЭД ввели новые коды для блогеров

С 1 мая 2025 года приказом Росстандарта от 21 марта 2025 года №208-ст в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ввели новые коды для блогеров.

Вот они:

• 70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;

• 70.21.9 — «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»;

• 73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;

• 73.11.9 — «Деятельность рекламных агентств прочая».

Блогерам, занимающимся соответствующей деятельностью, необходимо добавить эти коды в свои регистрационные данные. Для этого нужно подать заявление о внесении изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту регистрации или через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», если есть электронная подпись.

С 1 ноября 2024 года блогеры и владельцы каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков обязаны вносить сведения о своих блогах в соответствующий реестр, подав сведения в Роскомнадзор.

В противном случае им запрещается размещать у себя рекламу, собирать пожертвования и вводить платные подписки.