В ОКВЭД ввели новые коды для блогеров
Вот они:
• 70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;
• 70.21.9 — «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»;
• 73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;
• 73.11.9 — «Деятельность рекламных агентств прочая».
Блогерам, занимающимся соответствующей деятельностью, необходимо добавить эти коды в свои регистрационные данные. Для этого нужно подать заявление о внесении изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту регистрации или через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», если есть электронная подпись.
С 1 ноября 2024 года блогеры и владельцы каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков обязаны вносить сведения о своих блогах в соответствующий реестр, подав сведения в Роскомнадзор.
В противном случае им запрещается размещать у себя рекламу, собирать пожертвования и вводить платные подписки.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию