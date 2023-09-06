Решение про проверке вынесено. Но оно вам не по душе, что делать?

Налоговая оформила акт налоговой проверки. Возражения не представили, ходатайство о снижении штрафа не приложили, на разбор «полетов» не явились. Возможно, узнали себя.😊

Налоговая выносит решение. Но оно вам не по душе.

Как поступить в данной ситуации❓

подать апелляционную жалобу на решение в вышестоящий налоговый орган. Если поторопиться и в течении месяца написать жалобу, то решение не вступит в силу до момента принятия решения вышестоящим налоговым органом. А значит, меры по взыскания отодвинутся. после вступления в силу решения придет требование об уплате налогов. Если не заплатите, то получите блокировку счета. Если же вы пропустите месячный срок, то можно обжаловать в течении года, но меры по взысканию уже будут применяться.

👩‍❤‍👨 Друзья, рекомендую не пускать на «самотек» ситуацию или надеяться, что ваш бухгалтер всемогущ в области юриспруденции, а обратиться за помощью к узкому специалисту по налоговым спорам. Профессионально будет подготовлена не только жалоба, но и даны пояснения по срокам действия налоговиков.