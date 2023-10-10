Разбираем азы воинского учета👨‍🎤 Какие обязанности по ведению учета есть у работодателя❓

Какую отчетность и в какие сроки сдавать, какие штрафы грозят за нарушения, что делать с повестками призывникам❓

Давайте разбираться👇

С 1 октября 2023 года вырастут штрафы за нарушение воинского учета. Военнообязанный гражданин с 5 августа 2023 года ставится на воинский учет и снимается с него автоматически на основании сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах и запросов военкоматов.

Какие обязанности по ведению учета есть у работодателя❓

✅При приеме на работу проверять наличие отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности. Также вести карточки работников (форма № 10). Если работодатель ведет карточку Т-2, то указывает в ней сведения о воинском учете.

✅ Разъяснять работникам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.