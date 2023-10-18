Как ИП перевести деньги на личную карту❓

Продолжаю делиться советами, которые уберегут вас от блокировки банком.👇

Часто на консультацию ко мне обращаются ИП, которым банк заблокировал счет. Причина: большой объем снятия денег со счета ИП.

Какую ошибку совершают предприниматели❓

ИП получают предпринимательскую выручку от реализации товаров или услуг на расчетный счет, и попадают в искушение вывести сразу все деньги на карту. Обналичивают деньги, не предполагая, что за ними следят банки. В итоге получают блокировку счета.

‼Рекомендации:

✅ Не выводите сразу всю выручку себе на карту.

Оставьте на счету ИП хотя бы третью часть денег, а остальное выводите. Так банки вас не заподозрят в обнале по 115-ФЗ.

✅ Не выводите деньги со счета ИП только на физлиц.

Вывод осуществляйте как на физлиц, так и на юрлица. К примеру, заключите договор на заправку бензином вашей машины с АЗС, и переводите деньги по безналу.

Есть проблемы с банком по блокировке счета❓

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