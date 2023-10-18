Как ИП перевести деньги на личную карту❓

Часто на консультацию ко мне обращаются ИП, которым банк заблокировал счет. Причина: большой объем снятия денег со счета ИП.
Какую ошибку совершают предприниматели❓
ИП получают предпринимательскую выручку от реализации товаров или услуг на расчетный счет, и попадают в искушение вывести сразу все деньги на карту. Обналичивают деньги, не предполагая, что за ними следят банки. В итоге получают блокировку счета.
‼Рекомендации:
✅ Не выводите сразу всю выручку себе на карту.
Оставьте на счету ИП хотя бы третью часть денег, а остальное выводите. Так банки вас не заподозрят в обнале по 115-ФЗ.
✅ Не выводите деньги со счета ИП только на физлиц.
Вывод осуществляйте как на физлиц, так и на юрлица. К примеру, заключите договор на заправку бензином вашей машины с АЗС, и переводите деньги по безналу.
Есть проблемы с банком по блокировке счета❓
📝 Напишите мне, и вместе пройдем проверку в банке.
Комментарии