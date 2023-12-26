Как уменьшить налоги по новым правилам❓ Интересные изменения

Итак, разберем как уменьшать налог ПСН на взносы.

✅ ИП на ПСН без работников

Фиксированные взносы ИП идут на уменьшение до 100% налога в 2023 году независимо от факта уплаты. А взносы ИП 1% идут на уменьшение до 100% налога в 2023 или в 2024 году (по выбору) независимо от факта уплаты

✅ ИП на ПСН с работниками

Фиксированные взносы ИП идут на уменьшение до 50% налога в 2023 году независимо от факта уплаты. А взносы ИП 1% также идут на уменьшение до 50% налога в 2023 или в 2024 году (по выбору) независимо от факта уплаты

Вы пользуетесь законным способом уменьшения своих налогов❓