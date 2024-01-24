Почему вы под пристальным вниманием

Какие причины такого интереса

Низкая зарплата.

Если у ваших сотрудников зарплата ниже среднеотраслевого показателя в регионе по вашему виду деятельности, это может навести инспекторов на некие мысли

Убыточность бизнеса.

Если в течение 2 лет и более ваше ИП или ООО не получает прибыль и не выходит в плюс, то возникает вопрос: «Зачем работаете и как существуете?».

Игнорирование писем, запросов и требований инспекции.

Ситуации бывают разные: иногда письма теряются, техника дает сбой. Но если вы получили письма от госорганов и отмалчиваетесь, то это настораживает инспекцию.

Отсутствие сотрудников в штате.

Само по себе оно не является нарушением, но некоторые обстоятельства могут вызвать у налоговой подозрения. Например, подозрительно для ФНС выглядит ситуация, когда ИП имеет 2 магазина и прокручивает миллионный оборот выручки, но не имеет сотрудников.

Это не все причины, по которым налоговая может вами заинтересоваться.

В следующий раз расскажу о более сложных случаях.