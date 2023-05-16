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Иван Шестак
Бухгалтерская отчетность

Отчёт о движении денежных средств. Что в него входит и как составлять?

Каждый собственник хочет, чтобы его дело приносило максимальную прибыль. Сделать бизнес управляемым и уберечь предпринимателя от фатальных ошибок может управленческий учёт. Он базируется на трёх отчётах. В этом материале расскажем об отчёте о движении денежных средств.
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Отчёт о движении денежных средств. Что в него входит и как составлять?

Автор: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.

Сразу сделаем ремарку. Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) и два других базовых отчёта (отчёт о прибылях и убытках и балансовый отчёт) — не являются константой. Для конкретной компании количество важных отчётов может быть как больше, так и меньше.

Например, некоторые виды бизнеса невозможно вести без платёжного календаря или реестра сделок. А условному копирайтеру на фрилансе, наоборот, не нужно заниматься балансовой отчётностью.

Но для начала поговорим об ОДДС, поскольку это первый по важности отчёт для бизнеса.

Отчёт о движении денежных средств

Вести предпринимательскую деятельность без ОДДС — всё равно что выводить в море рыболовную лодку, не зная сколько у тебя топлива и укомплектовано ли судно снастями. Хотя отчёт показывает только движение денег в организации — сколько и от кого приходит, сколько и куда уходит — предприниматель не может успешно вести бизнес, не зная о состоянии расчётного счёта и истории поступлений и списаний.

Денежные средства при этом могут быть выражены в разной форме:

  • наличные деньги;

  • денежные документы (почтовые и вексельные марки, оплаченные билеты и другие);

  • средства на расчётных счетах;

  • иностранная валюта на счетах и в кассе;

  • денежные эквиваленты (депозиты до востребования, векселя на предъявителя и другие);

  • переводы в пути.

Каждая форма денежных средств имеет не только свою специфику и особенности учёта, но и различную суть. Чтобы не путаться и не углубляться в детали, в этом материале мы будем говорить просто «деньги».

Движение денег

Движение денег — информация о том, сколько средств в компанию пришло, ушло и есть на данный момент.

По аналогии с рыболовным судном, например, вчера вы выловили тонну рыбы, а за сегодня ещё две. Это ещё не итоговый улов конкретного рейса, так как вы не знаете, сколько рыбы останется в конце. Часть в виде расчётно-кассового обслуживания съест команда, а часть в виде налогов — корабельный кот.

Движение денег разбито на категории в виде статей и разделов. То есть существует тип источника поступления или целевого назначения выбытия денег. В примере с кораблём это будут виды рыбы, которые вы поймали.

Каким может быть отчёт о ДДС?

ОДДС делится на три раздела по видам деятельности:операционная, инвестиционная и финансовая. Такое разделение необходимо, чтобы не смешивать бизнес и сопутствующие финансовые процессы.

Операционная деятельность

Это основная работа организации, суть бизнеса. Поступления денег от клиентов, закупка расходных материалов, расчёты с подрядчиками и поставщиками. В случае с кораблём операционной деятельностью является ловля рыбы.

Для простого запоминания, это все входящие и исходящие потоки, кроме денег от финансовой и инвестиционной деятельности.

Инвестиционная деятельность

Это покупка компанией долгосрочных активов: приобретение земли, оборудования, строительство зданий и другие виды вложений. Под активами в разделе «инвестиционная деятельность» подразумеваются именно «внеоборотные активы».

Если коротко, это то, с помощью чего функционирует бизнес или генерируется доход. В нашем примере таким вложением будет покупка судна для ловли рыбы.

Финансовая деятельность

Это денежные поступления от кредитов, взятых компанией, и выбытие от их возврата в банк.

Нюансы отчёта о ДДС

Операции в ОДДС учитываются без выделения НДС. Если вам поступили 120 рублей с НДС и 120 без НДС, в отчёте о движении денежных средств будет указана сумма операций в 240 рублей. В аналогичной ситуации в отчёте о прибылях и убытках будет указано 220 рублей, поскольку там НДС учитывается.

Основное правило для составления ОДДС — благодаря отчёту собственник должен понимать свой бизнес. Жёстких требований нет, но есть устоявшиеся правила. Например, для оформления отчёта используются российские стандарты бухгалтерского учёта (РСБУ), а также элементы международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Кроме того, управленческие отчёты не идут в налоговую и другие надзорные органы.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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