Кому подойдёт «Финансист», а каким компаниям он не нужен

Нет людей, которым не нужна обувь, однако ситуации бывают разными: кто-то идёт бегать, а кто-то — в театр, и обувь им понадобится разная. В бизнесе тоже так: для каждой ситуации есть свой набор инструментов. Мы часто рассказываем вам о наших кейсах и обновлениях, но никогда не обсуждали, кому «Финансист» подходит, а кому нет.