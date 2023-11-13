Иван Шестак
Иван Шестак
- Клерк с
- 25.11.2022
был вчера в 13:40
- Должность Редактор
- Место работы Сервис Финансист
- Город Екатеринбург
- fin-ctrl.ru
Редактор сервиса управленческого учёта «Финансист». Рассказываю про деньги компаний.
Как «не сгореть» на работе? Инструкция для финансовых директоров и бухгалтеров
Как часто вы сталкиваетесь с тем, что задач становится всё больше, а сил на их выполнение — меньше? Собственнику нужен результат, а вам нужно быстрее его дать, окончательно не выгорев. Поделились способами оптимизации рабочих процессов, которые помогут финансовому директору оставаться максимально эффективным без вреда для себя.
Как управлять торговой компанией? Как наладить управленку
Управленческая отчётность помогает торговым компаниям кратно расти. Однако это сработает, только если учёт настроен грамотно.
Что такое рентабельность валовой прибыли? Как ее рассчитать
Оценка эффективности бизнеса чаще всего ассоциируется с объёмом выручки и прибыли. Однако для полноценного анализа нужны и другие показатели. Среди них — валовая прибыль и рентабельность.
Выручка компании: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
Растущая выручка — индикатор эффективности компании и её способности конкурировать. Правильный учёт позволяет принимать верные стратегические решения. И наоборот, ошибки искажают финансовую картину и губительно влияют на бизнес. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, как правильно оценивать выручку и какие ошибки совершают при её учёте.
Как вести бюджет компании? 5 шагов
Бюджетирование — процесс, который включает создание экономической модели, определение финансовой структуры, разработку и утверждение KPI, а также разные виды анализа. Всё это нужно предприятию, чтобы принимать решения на основе информации, грамотно распределять ресурсы, эффективно управлять персоналом и прогнозировать будущее.
Как предпринимателю выстроить хорошие отношения с банком
Зачастую банки отказывают молодым компаниям в займах. Однако есть способ наверняка получить кредитные деньги — необходимо заблаговременно выстраивать отношения с банком. Рассказываем о семи шагах, как правильно выстраивать отношения с кредитной организацией.
4 типичных ошибки владельца строительной компании
В этом тексте вы узнаете про ключевые ошибки предпринимателя: какие показатели отслеживать, как вести расходы бизнеса, а также почему не всегда стоит ли отказаться от убыточных проектов. В конце материала вас ждут 2 бонуса.
Какие есть этапы финансового планирования? 4 важных шага
Финансовое планирование помогает компаниям переходить на новый уровень, предсказывать движение средств и готовиться к кризисам или росту. Начать планировать финансы может быть сложно, но есть инструкция из четырёх шагов.
Больше не перепутаете: в чём разница между выручкой, прибылью и доходом
Нередко начинающие предприниматели путают понятия «выручка», «прибыль» и «доход». В русском языке они похожи, но на практике обозначают совершенно разные вещи. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, чем отличаются эти три понятия, в каких документах фигурирует каждый показатель, а также как навсегда запомнить разницу между ними между ними.
Как увеличить доход бизнеса? Четыре не самых очевидных способа
Больше продавать или повышать цену на товары и услуги — такие советы знакомы всем, но они не всегда безопасны. Разберём четыре не самых очевидных способа увеличить доходы, не затрагивая основные процессы.
Как работать с негативными отзывами о продукте?
Негативные отзывы о продукте или услуге — неизбежная часть бизнеса. Даже самые успешные и качественные продукты не всегда удовлетворяют потребителя, и важно уметь эффективно работать с негативной обратной связью. В этой статье объясняем, как преобразовать негативные отзывы в возможности для улучшения продукта и укрепления отношений с клиентами.
Как автоматизировать процессы? 3 важных шага
Автоматизация — возможность ускорить деятельность компании, а значит и получение прибыли. Запустить этот процесс можно в 3 шага.
С какими отделами в компании работает финансовый директор
В прошлом материале мы рассмотрели пять ролей, которые финансовый директор играет в компании. В этой статье рассказываем о пяти подразделениях, с которыми приходится взаимодействовать главному финансисту компании. В качестве бонуса — советы от эксперта для успешной карьеры финдира.
Как снизить дебиторскую задолженность? Порядок действий
Дебиторская задолженность — серьёзный вызов для бизнеса, даже если экономическая ситуация в целом стабильна. Во время кризиса задержанные оплаты так и вовсе могут привести к банкротству.
5 неочевидных ролей финансового директора в компании. Зачем он нужен?
Финансовый директор влияет на экономическую стратегию всей компании, определяет приоритетные проекты и позволяет основателю использовать ресурсы компании на 100%. Но это общее описание. В этом материале раскрываем пять ключевых ролей финансового директора, а также его задачи в разрезе каждого направления.
Как сократить затраты компании? 11 советов
Сокращение расходов бизнеса — частая цель компаний в кризисное время. Однако использовать следующие 11 советов можно и нужно, даже если на первый взгляд всё хорошо.
Кому подойдёт «Финансист», а каким компаниям он не нужен
Нет людей, которым не нужна обувь, однако ситуации бывают разными: кто-то идёт бегать, а кто-то — в театр, и обувь им понадобится разная. В бизнесе тоже так: для каждой ситуации есть свой набор инструментов. Мы часто рассказываем вам о наших кейсах и обновлениях, но никогда не обсуждали, кому «Финансист» подходит, а кому нет.
Как выводить дивиденды? Деньги компании — не деньги собственника
Собственники бизнеса часто сталкиваются с одной из двух проблем: кассовые разрывы из-за вывода дивидендов и страх выводить даже небольшие суммы с постепенным разочарованием в работе из-за небольшого дохода. Но есть 4 совета, которые помогут вам правильно выстроить процесс вывода дивидендов.
4 самых частых проблемы компаний с «1С». Причины и способы их решить
Оптимизировать бизнес-процессы и бухгалтерский учёт компаниям помогает «1С». С этой системой собственник пытается увидеть целостную картину своего дела. Однако специфика программы не всегда позволяет консолидировать отчётность. В этом материале рассказываем, с какими задачами может столкнуться пользователь «1С» и как их решить.
Как общаться с клиентами? Факторы, которые помогут сохранить расположение клиента
От правильного общения с клиентами зависит будущая прибыль организации. Даём несколько советов, как общаться с контрагентами.