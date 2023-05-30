Инструменты финансовой отчётности: почему ими недовольны 89% финансистов

89% экспертов в финансах из разных стран и отраслей недовольны инструментами финансовой отчётности. Откуда взялся этот показатель, почему он так высок, с какими проблемами сталкиваются финансисты, и как поменять ситуацию — рассказали в этом материале.

Откуда взялись 89%

Поставщик зарубежного ПО для финансистов Insightsoftware и аналитическая организация Hanover Research провели исследование. Они опросили 500 человек, которые принимают решения по финансовым вопросам в компаниях из разных регионов и отраслей.

Опрос показал, что только 11% экспертов в финансах довольны инструментами отчётности.

О какой отчётности идёт речь

Мы говорим об оперативной отчётности, которую топ-менеджеры получают из ERP-систем и других программ. Эти данные необходимы для изучения ситуации в компании, анализа целевых показателей и принятия управленческих решений в краткосрочной перспективе.

Большая часть оперативных отчётов создаётся для финансистов и бухгалтеров, однако периодически в них нуждаются отделы продаж, обслуживания клиентов и маркетинга.

Что не так с этой отчётностью

Как показал опрос, в условиях неопределенной экономической ситуации компании делают акцент на гибкости бизнеса. Для этого необходимо большое количество аналитики — и нужна она не в конце месяца, как большинство финансовых отчётов, а гораздо чаще.

Половина участников исследования сообщила, что составляют операционные отчёты еженедельно. Около 12% компаний требуют, чтобы сотрудники предоставляли распространённые отчёты ежедневно.

Почему отделы финансов несчастливы

В ходе исследования зарубежные аналитики выяснили, что большинство финансовых команд используют три финансовых инструмента:

Microsoft Excel;

Microsoft Power BI — комплексное ПО для анализа бизнеса и подготовки динамических и интерактивных отчётов;

собственные разработки для ведения отчётности.

Исследование выявило проблемы в работе с каждым инструментом.

Microsoft Excel

76% респондентов сообщили, что используют Excel-таблицы в повседневной работе.

Пользователи недовольны тем, что информацию из исходных систем нужно переводить в электронную таблицу вручную.

Если появляются новые данные, их нужно ещё раз самостоятельно вносить в Excel. Это не только трудозатратно, но и может привести к потере данных.

Microsoft Power BI

Этой системой пользуются 45% опрошенных.

Работа с ПО требует технической подготовки со стороны сотрудников. Кроме того, компания должна серьёзно вкладываться в хранилище данных, необходимое для преобразования информации в подходящий для отчётности формат.

Этот процесс влияет на скорость процессов и детализацию полученной информации.

Собственные инструменты ERP

Ими пользуются 30% участников опроса.

Ограничения функциональности инструментов часто вынуждают финансистов вручную копировать информацию, переводить в электронные таблицы и уже там анализировать.

Это требует много времени и повышает вероятность ошибки сотрудника, как и в ситуации с Excel.

И что это значит

Из-за указанных сложностей 89% экспертов в финансах недовольны используемыми инструментами финансовой и оперативной отчётности.

Разобравшись с проблемой, аналитики попросили респондентов рассказать о главных задачах, которые они решают с помощью этих инструментов. На основе ответов эксперты выявили три главных проблемы.

Проблема № 1. Отчётность слабо детализирована

Исследование показало, что главная проблема, с которой сталкиваются финансовые команды,— отсутствие глубокой детализации информации.

Это постоянная проблема и для операционной, и для финансовой отчётности, поскольку ERP и другие стандартные инструменты не учитывают потребности отдела финансов.

Что решит проблему

Нестандартные инструменты с глубокой детализацией любых показателей, которые могут понадобиться компании с учётом специфики отрасли.

Проблема № 2. Инструменты требуют технических навыков

Почти 90% респондентов испытывают трудности, создавая хотя бы один важный отчёт, более 70% — просят IT-специалистов помочь в подготовке оперативной отчётности.

Подобная зависимость от IT-отдела становится проблемой — во многих фирмах недостаточно IT-специалистов, чтобы удовлетворить запросы всех сотрудников.

В других случаях компании не готовы выделять такой ресурс на помощь в подготовке отчётности.

Что решит проблему

Оптимальное решение поможет финансовым командам автоматизировать операционную отчётность и стать независимыми от IT-отдела.

Проблема № 3. Создание и изменение отчётов занимает слишком много времени

Больше половины респондентов пожаловались, что создание отчётов занимает не менее четырёх часов. Учитывая, что большинство опрошенных использует инструменты, которые требуют ручной работы, подготовка отчётов мешает заниматься другими задачами.

Это кажется ощутимым даже в еженедельном разрезе. Но для компаний, которым отчётность необходима ежедневно, это превращается в огромную потерю времени.

Что решит проблему

Автоматическая подготовка отчётов, где ручная работа не понадобится или будет нужна в меньшей степени.

Что в итоге предлагают аналитики

Финансовые команды преодолеют все проблемы, если начнут пользоваться специальными инструментами для финансовой отчётности.

Необходимо выбирать платформы, которые детализируют показатели компании в реальном времени, а также интегрируются с системами, уже работающими внутри фирмы.

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