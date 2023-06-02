3 совета молодым предпринимателям от управляющего самого большого арт-парка Европы

Существует миф, что в России бизнес на культуре построить невозможно. Это заблуждение развеивает история «Никола-Ленивца». Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка, поделился тремя нетривиальными рекомендациями для начинающих предпринимателей, как можно развивать бизнес и почему важно вкладываться в культуру.

Что такое «Никола-Ленивец»

«Никола-Ленивец» — самый большой арт-парк Европы, который построен вокруг одноимённой деревни в Калужской области.

Он расположился на территории 650 гектаров, где под открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Парк включает в себя кафе, гостевые домики, кемпинг.

Совет № 1. Делайте благо для общества

Очень важно, чтобы предприниматель осознавал благо, которое он делает для общества. Это укладывается в теорию шотландского экономиста Адама Смита (он доказывал, что предприниматель, думая о достижении собственных финансовых интересов, приводит к экономической выгоде всё общество, — прим. ред.). Сейчас эта мысль лежит в основе капитализма.

Простыми словами: работа предпринимателей должна быть направлена не только на денежные показатели, но и на гармонизацию внутри общества. Таким образом, один человек может что-то заработать, а другой получить сервис, которого раньше не было.

Поэтому важно понимать, зачем вы занимаетесь бизнесом.

Совет № 2. Включайте культуру в поле своей деятельности

Культура — способ человека понять или сообщить другим, кто он в этом обществе, во что верит и к чему стремится. Лично мы стремимся заботиться о своих клиентах и своей команде. И те, и другие являются носителями культурного кода.

Уметь раскодировать портрет своей аудитории или заложить ценности компании в культурный код продукта сложно и необходимо. Однако это всё равно дешевле, чем тратить деньги на рекламу.

Масштаб культурной жизни бизнеса может быть любым. Конечно, не все могут позволить себе сотрудничество с крупным музеем, но для начала достаточно заменить стоковые фотографии на стене в офисе на работы современных художников. Их сегодня хватает на любой вкус.

Эти работы уже вызовут и дискуссию сотрудников в офисе, и реакцию посетителей. Такая перемена может оказаться результативнее, чем отправлять своих sales-менеджеров на обучение к бизнес-коучам.

Совет № 3. Запускайте бизнес там, где ничего нет

Каждая вторая презентация о ценности креативных индустрий — о том, как художники перебираются в самые проблемные районы в поисках дешёвых мастерских. Со временем эти территории преображаются, и богатые покровители в поисках хорошей компании начинают приезжать к художникам.

В результате совместной работы в этих районах появляются рестораны, апартаменты. Постепенно район оживает и становится престижным.

«Никола-Ленивец» — один из успешных проектов в России, который пережил нечто похожее.

Сейчас в стране много заброшенных районов, а с каждым годом возникает всё больше и больше бизнесов, которые не нуждаются в территориальной доступности. Запустив проект, создав рабочие места или стимул к переселению на заброшенные земли, бизнес принесёт сразу две пользы: одну себе, другую месту, спасая его от забвения.

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