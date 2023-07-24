5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

BI-платформа Power BI

Power BI — платформа для бизнес-аналитики, которую разработала корпорация Microsoft. У системы широкий функционал. Среди прочего она может:

распознавать xlsx, XLSM, PBIX, csv и txt-файлы;

cоздавать диаграммы, таблицы и карточки;

cохранять результат работы на облачном сервере и редактировать файлы в режиме совместного доступа.

Как работает

Первым делом откроется окно «получить данные». Загрузить можно текстовые и CSV-файлы, таблички Excel или базы данных. Если нужно, данные можно поправить с помощью редактора Power Query. Далее нужно установить связи между таблицами. После этого в режиме «данные» можно добавить расчёты с помощью языка формул DAX. Финальный этап — работа с отчётами. Здесь можно создать красивые диаграммы и применить необходимые фильтры.

Главное достоинство Power BI — можно работать с разными типами данных и добиться единообразия. Например, если руководитель отдела маркетинга составил отчёт в MySQL (представим, что он мечтал стать программистом), а бухгалтер — в Google-таблицах, не придётся конвертировать данные. Система распознает всё автоматически.

Стоимость решения: $10, есть бесплатная версия.

BI-платформа Qlik

Qlik — BI-платформа, которая также позволяет интегрировать данные из различных источников. Платформа предлагает две системы: QlikView и Qlik Sense. QlikView подойдет для корпораций, а Qlik Sense — для работы одного человека. Среди прочих возможность есть управляемая аналитика в режиме самообслуживания и доступна визуальная подготовка данных.

С помощью приложения можно создавать дашборды и презентации, выполнять анализ и подготовить свою систему бизнес-анализа.

Как работает

Работу в QlikView можно разделить на три этапа.

Загрузка данных. На этом этапе данные из различных источников загружаются в систему. С помощью скрипта загрузки можно отследить источники файлов.

Создание документов и диаграмм. Можно выполнить необходимые вычисления и другие операции и настроить форму вывода данных.

Исследование и анализ. На этом этапе можно создавать выборки и отслеживать связи между данными.

Быстро создать диаграмму можно с помощью Quick Chart Wizard. Для этого нужно выбрать тип диаграммы, определить измерения и выражения диаграммы, а также задать формат: например, круговая диаграмма или линейный график.

Стоимость решения: от $15.

BI-платформа Tableau

Tableau — BI-платформа, на которой можно производить интерактивную аналитику. Как и в других BI-системах, начать работать в Tableau можно без особой подготовки.

С помощью технологии VizQL можно визуализировать информацию из баз данных и создавать дашборды, а использование Data Engine даёт возможность анализировать миллионы строк за секунды. Подойдёт тем, кто работает с большими данными.

Можно использовать десктоп-версию, а можно хранить все данные на сервере Tableau.

Как работает

На стартовом экране Tableau первым делом нужно выбрать источник данных. Для этого нужно выбрать Data Source в левом нижнем углу. После этого откроется навигатор с вкладкой с данными (Data) и аналитикой (Analytics).

Можно выбрать, какие данные будут попадать в строки, а какие — в столбцы. Платформа определит, как лучше визуализировать данные. При необходимости можно настроить тип графика самостоятельно, а также применить фильтры.

Стоимость решения: от $70.

BI-платформа Yandex DataLens

Yandex DataLens — бесплатный сервис визуализации данных от Yandex Cloud.

Позволяет работать с разными источниками данных, работать над проектом командой и разграничивать доступ, визуализировать данные и дополнять аналитику с помощью расширений: датасетов, шаблонов дашбордов и дополнительных типов подключений.

К минусам можно отнести следующее: загрузить можно только небольшие csv-файлы, а для анализа больших объемов данных их придётся загрузить на Yandex Cloud.

Как работает

Первым делом нужно подключить источник данных. Далее нужно создать датасет — набор данных для аналитики. В DataLens можно создавать вычисляемые поля, выбирать типы данных и агрегировать их. На платформе доступно создание чартов (диаграмм и таблиц), а также создавать дашборды — страницы с набором нескольких графиков.

Стоимость решения: бесплатно.

Финансист

В сервисе «Финансист» есть инструменты BI-аналитики. После загрузки данных из 1С или из банков, можно создать классические отчёты и дашборды. Данные обновляются в режиме реального времени, а готовые шаблоны составлены с учётом потребностей финансовых директоров и предпринимателей.

Дашборды состоят из кастомизированных графиков на основе следующих шаблонов:

динамика по показателям;

структура и динамика по показателям;

остатки по счетам;

динамика остатков на счетах;

воронка продаж.

С помощью этих инструментов можно предсказывать кассовые разрывы и определять структуру выручки.

Стоимость решения: от 2300 рублей/месяц.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.