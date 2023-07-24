Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бухгалтерские программы

5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.
16
5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

BI-платформа Power BI

Power BI — платформа для бизнес-аналитики, которую разработала корпорация Microsoft. У системы широкий функционал. Среди прочего она может:

  • распознавать xlsx, XLSM, PBIX, csv и txt-файлы;

  • cоздавать диаграммы, таблицы и карточки;

  • cохранять результат работы на облачном сервере и редактировать файлы в режиме совместного доступа.

Как работает

Первым делом откроется окно «получить данные». Загрузить можно текстовые и CSV-файлы, таблички Excel или базы данных. Если нужно, данные можно поправить с помощью редактора Power Query. Далее нужно установить связи между таблицами. После этого в режиме «данные» можно добавить расчёты с помощью языка формул DAX. Финальный этап — работа с отчётами. Здесь можно создать красивые диаграммы и применить необходимые фильтры.

Главное достоинство Power BI — можно работать с разными типами данных и добиться единообразия. Например, если руководитель отдела маркетинга составил отчёт в MySQL (представим, что он мечтал стать программистом), а бухгалтер — в Google-таблицах, не придётся конвертировать данные. Система распознает всё автоматически.

Стоимость решения: $10, есть бесплатная версия.

BI-платформа Qlik

Qlik — BI-платформа, которая также позволяет интегрировать данные из различных источников. Платформа предлагает две системы: QlikView и Qlik Sense. QlikView подойдет для корпораций, а Qlik Sense — для работы одного человека. Среди прочих возможность есть управляемая аналитика в режиме самообслуживания и доступна визуальная подготовка данных.

С помощью приложения можно создавать дашборды и презентации, выполнять анализ и подготовить свою систему бизнес-анализа.

Как работает

Работу в QlikView можно разделить на три этапа.

Загрузка данных. На этом этапе данные из различных источников загружаются в систему. С помощью скрипта загрузки можно отследить источники файлов.

Создание документов и диаграмм. Можно выполнить необходимые вычисления и другие операции и настроить форму вывода данных.

Исследование и анализ. На этом этапе можно создавать выборки и отслеживать связи между данными.

Быстро создать диаграмму можно с помощью Quick Chart Wizard. Для этого нужно выбрать тип диаграммы, определить измерения и выражения диаграммы, а также задать формат: например, круговая диаграмма или линейный график.

Стоимость решения: от $15.

BI-платформа Tableau

Tableau — BI-платформа, на которой можно производить интерактивную аналитику. Как и в других BI-системах, начать работать в Tableau можно без особой подготовки.

С помощью технологии VizQL можно визуализировать информацию из баз данных и создавать дашборды, а использование Data Engine даёт возможность анализировать миллионы строк за секунды. Подойдёт тем, кто работает с большими данными.

Можно использовать десктоп-версию, а можно хранить все данные на сервере Tableau.

Как работает

На стартовом экране Tableau первым делом нужно выбрать источник данных. Для этого нужно выбрать Data Source в левом нижнем углу. После этого откроется навигатор с вкладкой с данными (Data) и аналитикой (Analytics).

Можно выбрать, какие данные будут попадать в строки, а какие — в столбцы. Платформа определит, как лучше визуализировать данные. При необходимости можно настроить тип графика самостоятельно, а также применить фильтры.

Стоимость решения: от $70.

BI-платформа Yandex DataLens

Yandex DataLens — бесплатный сервис визуализации данных от Yandex Cloud.

Позволяет работать с разными источниками данных, работать над проектом командой и разграничивать доступ, визуализировать данные и дополнять аналитику с помощью расширений: датасетов, шаблонов дашбордов и дополнительных типов подключений.

К минусам можно отнести следующее: загрузить можно только небольшие csv-файлы, а для анализа больших объемов данных их придётся загрузить на Yandex Cloud.

Как работает

Первым делом нужно подключить источник данных. Далее нужно создать датасет — набор данных для аналитики. В DataLens можно создавать вычисляемые поля, выбирать типы данных и агрегировать их. На платформе доступно создание чартов (диаграмм и таблиц), а также создавать дашборды — страницы с набором нескольких графиков.

Стоимость решения: бесплатно.

Финансист

В сервисе «Финансист» есть инструменты BI-аналитики. После загрузки данных из 1С или из банков, можно создать классические отчёты и дашборды. Данные обновляются в режиме реального времени, а готовые шаблоны составлены с учётом потребностей финансовых директоров и предпринимателей.

Дашборды состоят из кастомизированных графиков на основе следующих шаблонов:

  • динамика по показателям;

  • структура и динамика по показателям;

  • остатки по счетам;

  • динамика остатков на счетах;

  • воронка продаж.

С помощью этих инструментов можно предсказывать кассовые разрывы и определять структуру выручки.

Стоимость решения: от 2300 рублей/месяц.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

20 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Обзоры для бухгалтера

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

    Аналитики hh.ru провели анализ рынка труда ИТ-отрасли страны и выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес айтишникам, насколько изменились доходы в вакансиях, как сильно отличаются зарплаты опытного и начинающего ИТ-специалиста.

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу
    15
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Больничные

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

    С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ
    44
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бухгалтерские программы

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

    Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?
    16
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Все о программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Каковы ее возможности?

    Для полноценного учета персонала, автоматизации HR-процессов, кадрового администрирования создана программа «1С:Зарплата и управление персоналом». Каковы ее возможности? Какие версии существуют?

    Все о программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Каковы ее возможности?
    18
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Карьера бухгалтера

    Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?

    В этом видео рассказываю, как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше, какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий, как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?

    12
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Электронные подписи

    Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом

    Россияне, которые живут или работают за рубежом, уже к концу года смогут оформлять квалифицированную электронную подпись (КЭП). Проект находится в разработке у Минцифры и Россотрудничества. Электронная подпись будет выпускаться на защищенном USB-носителе и использоваться для сделок с недвижимостью, оформления кредитов и других целей.

    Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом
    163
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Свежие облигации: Глобал Факторинг Нетворк Рус на размещении

    В декабре прошлого года и в марте этого года ГФН вышел на рынок биржевых облигаций, имея за спиной опыт в коммерческих, на 100 и 150 млн рублей соответственно. Те выпуски успешно разместились и дали нехилый апсайд (особенно дебютный).

    Свежие облигации: Глобал Факторинг Нетворк Рус на размещении
    20
    Читать еще