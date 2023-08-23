Какое должно быть образование у финансового директора? Как стать топ-менеджером?

Финансы — это олдскульная область бизнеса. И в этой сфере отлично выходит, если человек сначала получит теорию, а потом применит её на практике.

Отвечает: Ольга Ж., финансовый директор крупных коммерческих сетей в РФ.

Поэтому хорошее финансовое образование должно быть. Оно обеспечит системное понимание финансов, облегчит работу, поможет понять причинно-следственные связи. Ведь даже если человек уже прошёл путь до работы в финансовом отделе, это не означает, что у него есть чёткое понимание всех бизнес-процессов компании. Чтобы принести максимальную пользу бизнесу, он должен понимать работу всех процессов. И вот этому надо учиться.



Стоит помнить, что в вузах дают совсем базовое образование. Более рабочее решение — курсы от практиков, программы повышения квалификации. Поэтому перед началом обучения необходимо проанализировать все возможные варианты и найти тот, который даст максимальную пользу именно вам. Ещё одна причина, по которой финансовому директору необходимо проходить обучение — сам навык учиться. Занимая эту должность, необходимо учиться всю жизнь, и без навыка это делать будет очень тяжело.

Нужны ли сертификаты CIMA или CFA, чтобы стать топ-менеджером?

Компании, которые предоставляли сертификаты, ушли из России . Но давайте представим, что этого не произошло.



Для многих получение сертификата CFA или CIMA — логичное продолжение образования финансового директора. Однако всегда начинайте с вопроса: «Зачем это нужно?».



Если вы хотите работать в международном аудите, то там наличие таких сертификатов — необходимое условие. И, например, построить карьеру в большой четверке (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) без сертификата нельзя.



Но если мы говорим просто про бизнес, то здесь это уже не так важно. Сертификат, конечно, отражает наличие знаний, но только сильно теоретических. Поэтому в бизнесе это вас охарактеризует лишь как серьёзного человека, который вложился в своё образование. Есть ли в этом ценность? Маловероятно.



Я в своё время мучилась вопросом, идти ли мне получать CFA. Но потом задала себе вопрос: «А зачем? Мне это мешает делать карьеру?». К тому моменту я уже работала в крупных компаниях, и ни разу, ни на одной позиции меня не спросили, почему у меня нет CFA. Куда важнее был релевантный для вакансии опыт.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.