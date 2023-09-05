ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист»
ABC-анализ состоит всего из четырёх шагов.
Шаг 1. Выбрать, что будет анализироваться. ABC-анализ можно использовать для оценки не только товаров, но и подразделений или клиентов. Однако чаще всего анализируют всё-таки ассортимент.
Шаг 2. Выбрать, по какому показателю будет проведён анализ. Для ABC-анализа можно брать только финансовые показатели в рублях. Это может быть чистая прибыль, если компания хочет повысить рентабельность, или выручка, если цель — найти точки роста для объёма продаж.
Шаг 3. Сгруппировать товары.
Создайте таблицу.
В первый столбец добавьте наименования товаров, во второй — соответствующую прибыль или выручку.
Отсортируйте второй столбец по убыванию.
Добавьте четвёртый столбец и рассчитайте в нём долю каждого товара в общей прибыли нарастающим итогом. То есть если на первый товар приходится 20% прибыли, а на второй — 10%, то в первой строке вы пишите 20%, а во второй — уже 30%. Таким образом, у последнего товара в этом столбце будет стоять 100%.
Распределите товары на группы.
Группа A: товары с накопленной долей 80% и меньше.
Группа B: товары с накопленной долей от 80 до 95%.
Группа C: оставшиеся товары.
Зачастую, почти половина товаров оказывается в группе С, хотя по прибыли на неё приходится наименьшая часть.
Шаг 4. Делаем выводы
Товары группы А:
◉ приносят компании наибольший доход;
◉ в их качество и рекламу выгоднее всего инвестировать;
◉ сокращение их объёма продаж опаснее всего.
Товары группы B:
◉ приносят постоянный доход;
◉ помогут компании не разориться, если с товарами группы, А начнутся проблемы;
◉ масштабные инвестиции в эти товары могут не окупиться.
Товары группы C:
◉ не приносят прибыли;
◉ возможно, новые товары, которые ещё не успели полностью себя проявить.
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