ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

Если у вашей компании большой ассортимент, то в какой-то момент у вас возникнут проблемы с ответом на вопрос: «А какие товары наиболее важные?». Помочь может ABC-анализ, который покажет, какие позиции дают наибольший вклад в выручку.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист»



ABC-анализ состоит всего из четырёх шагов.



Шаг 1. Выбрать, что будет анализироваться. ABC-анализ можно использовать для оценки не только товаров, но и подразделений или клиентов. Однако чаще всего анализируют всё-таки ассортимент.



Шаг 2. Выбрать, по какому показателю будет проведён анализ. Для ABC-анализа можно брать только финансовые показатели в рублях. Это может быть чистая прибыль, если компания хочет повысить рентабельность, или выручка, если цель — найти точки роста для объёма продаж.



Шаг 3. Сгруппировать товары.

Создайте таблицу.

В первый столбец добавьте наименования товаров, во второй — соответствующую прибыль или выручку.

Отсортируйте второй столбец по убыванию.

Добавьте четвёртый столбец и рассчитайте в нём долю каждого товара в общей прибыли нарастающим итогом. То есть если на первый товар приходится 20% прибыли, а на второй — 10%, то в первой строке вы пишите 20%, а во второй — уже 30%. Таким образом, у последнего товара в этом столбце будет стоять 100%.

Распределите товары на группы.

Группа A: товары с накопленной долей 80% и меньше.



Группа B: товары с накопленной долей от 80 до 95%.



Группа C: оставшиеся товары.

Зачастую, почти половина товаров оказывается в группе С, хотя по прибыли на неё приходится наименьшая часть.

Шаг 4. Делаем выводы



Товары группы А:



◉ приносят компании наибольший доход;

◉ в их качество и рекламу выгоднее всего инвестировать;

◉ сокращение их объёма продаж опаснее всего.



Товары группы B:



◉ приносят постоянный доход;

◉ помогут компании не разориться, если с товарами группы, А начнутся проблемы;

◉ масштабные инвестиции в эти товары могут не окупиться.



Товары группы C:



◉ не приносят прибыли;

◉ возможно, новые товары, которые ещё не успели полностью себя проявить.

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