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Иван Шестак
Ведение бизнеса

ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

Если у вашей компании большой ассортимент, то в какой-то момент у вас возникнут проблемы с ответом на вопрос: «А какие товары наиболее важные?». Помочь может ABC-анализ, который покажет, какие позиции дают наибольший вклад в выручку.
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ABC-анализ: что это такое? И как провести ABC-анализ?

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист»

ABC-анализ состоит всего из четырёх шагов.

Шаг 1. Выбрать, что будет анализироваться. ABC-анализ можно использовать для оценки не только товаров, но и подразделений или клиентов. Однако чаще всего анализируют всё-таки ассортимент.

Шаг 2. Выбрать, по какому показателю будет проведён анализ. Для ABC-анализа можно брать только финансовые показатели в рублях. Это может быть чистая прибыль, если компания хочет повысить рентабельность, или выручка, если цель — найти точки роста для объёма продаж.

Шаг 3. Сгруппировать товары.

  • Создайте таблицу.

  • В первый столбец добавьте наименования товаров, во второй — соответствующую прибыль или выручку.

  • Отсортируйте второй столбец по убыванию.

  • Добавьте четвёртый столбец и рассчитайте в нём долю каждого товара в общей прибыли нарастающим итогом. То есть если на первый товар приходится 20% прибыли, а на второй — 10%, то в первой строке вы пишите 20%, а во второй — уже 30%. Таким образом, у последнего товара в этом столбце будет стоять 100%.

  • Распределите товары на группы.

Группа A: товары с накопленной долей 80% и меньше.

Группа B: товары с накопленной долей от 80 до 95%.

Группа C: оставшиеся товары.

Зачастую, почти половина товаров оказывается в группе С, хотя по прибыли на неё приходится наименьшая часть.

Шаг 4. Делаем выводы

Товары группы А:

◉ приносят компании наибольший доход;
◉ в их качество и рекламу выгоднее всего инвестировать;
◉ сокращение их объёма продаж опаснее всего.

Товары группы B:

◉ приносят постоянный доход;
◉ помогут компании не разориться, если с товарами группы, А начнутся проблемы;
◉ масштабные инвестиции в эти товары могут не окупиться.

Товары группы C:

◉ не приносят прибыли;
◉ возможно, новые товары, которые ещё не успели полностью себя проявить.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

31 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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