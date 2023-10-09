Как повысить цену на продукт или услугу? Алгоритм из 8 шагов

Чтобы установить корректную цену на товар или услугу, можно использовать алгоритм из 8 шагов.

Отвечает: Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам на аутсорсе с опытом работы в крупнейших холдингах РФ более 20 лет.

Шаг 1. Рассчитайте себестоимость

Цена на продукт не может быть ниже себестоимости. Иначе продажи могут обернуться убытком.



При расчёте обратите внимание на то, что учесть нужно не только прямые расходы на товар или услугу (сырьё, зарплата персонала, которую напрямую вовлечён в производство), но и косвенные (арендная плата, интернет, ПО).

Шаг 2. Выявите все бизнес-процессы в компании

Нередко часть мелких задач, которые связаны с созданием продукта, ускользает от внимания руководства и не учитывается при формировании цены. Чтобы избежать этой ошибки и чётко понимать, из чего состоит стоимость товара, необходимо зафиксировать все процессы.

Шаг 3. Проанализируйте клиентскую базу

У разных сегментов целевой аудитории продажи будут идти по-разному. Создав список клиентов и проанализировав его, можно выявить покупателей, с которыми выгоднее всего продолжать отношения.

Шаг 4. Сообщите покупателям

Клиентов нужно заранее уведомлять о повышении цены. Так можно проявить заботу и сохранить большую часть продаж.

Шаг 5. В назначенный срок поднимите цену

Не обманывайте клиентов. Если повышение цены запланировано на 1 сентября, в эту дату ценники следует поменять.

Шаг 6. Не ищите оправдания

Озвучивать негативные внешние факторы можно, извиняться за внутреннюю экономику компании — нельзя.

Шаг 7. Убедитесь, что продукт качественный

Если ваш товар по качеству соответствует новой цене, вы получите дополнительный аргумент в переговорах с клиентами.

Шаг 8. Подготовьте бонусы для клиентов

Если боитесь потерять клиентов, можно запланировать акцию. Например, возможность приобрести товар по старой цене, но только при покупке нескольких единиц сразу.

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