Собственники бизнеса часто сталкиваются с одной из двух проблем: кассовые разрывы из-за вывода дивидендов и страх выводить даже небольшие суммы с постепенным разочарованием в работе из-за небольшого дохода. Но есть 4 совета, которые помогут вам правильно выстроить процесс вывода дивидендов.

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса с оборотом до 600 миллионов рублей.

Совет № 1. Деньги компании — не деньги собственника

Чтобы вывод дивидендов не нанёс вред компании, а собственник при этом получал доход от своего дела, ему стоит назначить себе ежемесячную зарплату.



Также следует открыть для бизнеса отдельный счёт в банке, чтобы не оплачивать личные расходы деньгами компании.

Совет № 2. Уделяйте внимание расчёту прибыли

Выводить дивиденды можно только из чистой прибыли бизнеса. Чтобы верно рассчитать её значение, потребуется вести отчёт ОПиУ (о прибылях и убытках) и помнить о всех расходах, которые нужно вычесть из выручки.

Совет № 3. Ограничивайте объём дивидендов

Если вся чистая прибыль превратится в дивиденды, у компании не останется ресурсов для развития. Лучше заранее определить и зафиксировать соотношение денег, которые могут быть выведены из бизнеса и которые должны в нём остаться.



Если компания ещё молодая, придерживайтесь правила 70% и 30%, где большая часть уходит на развитие.



Другой подход — 50% на 50%. Половина чистой прибыли уходит на развитие, половина к собственникам.

Совет № 4. Ведите платёжный календарь

Чтобы вывод дивидендов гарантированно не навредил, нужно заранее знать обо всех предстоящих платежах. Платёжный календарь поможет убедиться, что выплата дивидендов не приведёт к кассовому разрыву.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.