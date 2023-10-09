Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса с оборотом до 600 миллионов рублей.
Совет № 1. Деньги компании — не деньги собственника
Чтобы вывод дивидендов не нанёс вред компании, а собственник при этом получал доход от своего дела, ему стоит назначить себе ежемесячную зарплату.
Также следует открыть для бизнеса отдельный счёт в банке, чтобы не оплачивать личные расходы деньгами компании.
Совет № 2. Уделяйте внимание расчёту прибыли
Выводить дивиденды можно только из чистой прибыли бизнеса. Чтобы верно рассчитать её значение, потребуется вести отчёт ОПиУ (о прибылях и убытках) и помнить о всех расходах, которые нужно вычесть из выручки.
Совет № 3. Ограничивайте объём дивидендов
Если вся чистая прибыль превратится в дивиденды, у компании не останется ресурсов для развития. Лучше заранее определить и зафиксировать соотношение денег, которые могут быть выведены из бизнеса и которые должны в нём остаться.
Если компания ещё молодая, придерживайтесь правила 70% и 30%, где большая часть уходит на развитие.
Другой подход — 50% на 50%. Половина чистой прибыли уходит на развитие, половина к собственникам.
Совет № 4. Ведите платёжный календарь
Чтобы вывод дивидендов гарантированно не навредил, нужно заранее знать обо всех предстоящих платежах. Платёжный календарь поможет убедиться, что выплата дивидендов не приведёт к кассовому разрыву.
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