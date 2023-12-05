Что делать с кредиторской задолженностью? 6 важных шагов

Кредиторская задолженность — это сумма средств, которую предприятие должно выплатить контрагентам. Идеально, когда такая задолженность в два раза меньше дебиторской. В этом случае компания может эффективно отвечать по своим обязательствам. Методы работы с кредиторской задолженностью зависят от причины, по которым она возникла.

Отвечает: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

1. Кредиторская задолженность перед поставщиками, которые оказали услуги или продали товары

Бизнесу выгодно, чтобы покупатели вносили предоплату, а поставщики предоставляли рассрочку. Когда кредиторская задолженность регулируется договором, проблем возникает меньше. Если таких договоров будет много, помнить обо всех платежах поможет платёжный календарь.

Если избежать просроченной кредиторской задолженности не удалось, нужно провести переговоры с поставщиками. Следует также сначала оплатить самые важные счета, а потом перейти к менее приоритетным.

Ещё одна стратегия — возвращать долги одновременно, но по частям. Так кредиторы увидят, что компании можно доверять.

2. Кредиторская задолженность перед покупателями, когда они оплатили товары или услуги, но ещё не получили их

Компании должны выполнять обязательства перед потребителями в срок, особенно, когда работают по предоплате.

Во-первых, аванс — хорошее решение в том случае, если цена для клиента не снижается. Иначе лучше отказаться от скидки и запрашивать оплату по факту оказания услуги.

Во-вторых, следует помнить, что предоплата не принадлежит бизнесу, пока товар реально не окажется у клиента. Не стоит тратить аванс, пока компания не выполнила свои обязательства.

3. Кредиторская задолженность перед кредиторами, если компания брала заёмные средства

Лучший выход — снизить стоимость заёмных ресурсов. Для этого нужно работать со средней процентной ставкой. Если она выше, чем в среднем по рынку, имеет смысл попросить её снизить. Обоснованные запросы обычно одобряют.

Также не рекомендуется прибегать к кредитам, где можно погасить всю сумму только в конце срока договора. С таким долгом сложнее расплатиться, если не накопить к нужной дате достаточно средств. Кредиты с регулярными платежами безопаснее.

Если кредиторская задолженность образовалась перед банком, обо всех просрочках следует сообщать заблаговременно. Можно также попросить реструктуризировать долг.

Главная рекомендация — брать кредит только в том случае, когда есть уверенность, что получится его погасить.

4. Кредиторская задолженность перед сотрудниками, которым нужно выплатить зарплату

Задерживать зарплату работникам недопустимо, если только бизнес не обанкротился. Кредиторская задолженность перед сотрудниками должна возникать только в качестве технического долга: когда компания начислила зарплату на последнее число месяца, а выплатила — в установленные сроки следующего.

5. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Работать с этой задолженностью можно с помощью:

предусмотренной законами отсрочки по уплате налога;

технической отсрочки по уплате налога: есть авансовые платежи, которые уплачивают по предварительно рассчитанной налоговой базе, а остаток суммы — позже.

6. Кредиторская задолженность по прочим категориям

Следует контролировать обещания по всем договорам и избегать любых просрочек. В целом кредиторская задолженность — это не всегда плохо, если грамотно подойти к управлению ею.

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