Как не выгорать на работе. 4 совета от финдира

Отвечает: Татьяна Гладченко, финансовый директор на аутсорсе.
Совет 1. Делегировать
Есть технические задачи, которые можно делегировать подчиненным и коллегам из других отделов. Важно определить ответственных, четко поставить задачу и обозначить дедлайн. Например, при внедрении автоматизации финансовый директор может передать подготовку данных другим сотрудникам.
Совет 2. Отдыхать и переключаться
Каждый сталкивается с этапами, когда работа кажется тяжелее обычного и требует больше сил. Когда человек не отдыхает, продуктивность снижается, а выносливость падает.
В таком случае помогут хобби: можно заняться спортом, помедитировать или посмотреть фильм.
Совет 3. Чередовать работу и отдых
В обычном рабочем режиме человек часто отвлекается от задач на что-то другое. Из-за этого к концу дня мало завершенных дел, а усталость накопилась.
Бороться с этим можно с помощью таймера: засекать 20 минут, в течение которых работать только выбранной задачей. После звукового сигнала можно отвлечься и немного отдохнуть, а потом снова вернуться к работе.
Если задача срочная и важная, во время работы с ней не нужно отвлекаться на другие дела — будь это сообщение от клиента или приглашение пообедать с коллегой.
Совет 4. Заниматься спортом
Физическая активность — еще один источник энергии для работы. Подойдет бег, поход в спортзал, йога или плавание. К тому же спорт улучшает настроение и общее самочувствие.
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