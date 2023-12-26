Как не выгорать на работе. 4 совета от финдира

С выгоранием сталкиваются и управленцы, и линейные специалисты. Причина тому — стресс, груз ответственности и неумение отдыхать. Однако есть советы, которые помогут не выгорать на работе.

Отвечает: Татьяна Гладченко, финансовый директор на аутсорсе.

Совет 1. Делегировать

Есть технические задачи, которые можно делегировать подчиненным и коллегам из других отделов. Важно определить ответственных, четко поставить задачу и обозначить дедлайн. Например, при внедрении автоматизации финансовый директор может передать подготовку данных другим сотрудникам.

Совет 2. Отдыхать и переключаться

Каждый сталкивается с этапами, когда работа кажется тяжелее обычного и требует больше сил. Когда человек не отдыхает, продуктивность снижается, а выносливость падает.

В таком случае помогут хобби: можно заняться спортом, помедитировать или посмотреть фильм.

Совет 3. Чередовать работу и отдых

В обычном рабочем режиме человек часто отвлекается от задач на что-то другое. Из-за этого к концу дня мало завершенных дел, а усталость накопилась.

Бороться с этим можно с помощью таймера: засекать 20 минут, в течение которых работать только выбранной задачей. После звукового сигнала можно отвлечься и немного отдохнуть, а потом снова вернуться к работе.

Если задача срочная и важная, во время работы с ней не нужно отвлекаться на другие дела — будь это сообщение от клиента или приглашение пообедать с коллегой.

Совет 4. Заниматься спортом

Физическая активность — еще один источник энергии для работы. Подойдет бег, поход в спортзал, йога или плавание. К тому же спорт улучшает настроение и общее самочувствие.

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