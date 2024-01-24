Как составить платежный календарь? 5 шагов

Платежный календарь — это таблица с планируемыми денежными поступлениями и расходами. Его удобно вести в Excel, Google Таблиц или специальных сервисов. Процесс составления платежного календаря можно разбить пошагово.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Шаг 1. Определить горизонт планирования

Планирование может быть долгосрочным, среднесрочным или краткосрочным.

Для оценки инвестиционных проектов подойдут долгосрочные финмодели, для контроля исполнения годового бюджета — квартальные планы.

Однако платежный календарь должен отвечать на вопросы операционного управления, поэтому горизонт планирования должен быть короче. Подойдет планирование на 30 или 90 дней.

Шаг 2. Создать таблицу, в которой один столбец — один день

Таблица должна включать данные о том, к какой статье расходов или доходов относится операция, имя контрагента, сумму платежа, а также банковский счёт.

Шаг 3. Составить прогноз поступлений

Следует определить, когда и в каком количестве планируются поступления. Нужно учесть выручку, проценты по вкладам, субсидии — все деньги, которые ожидает компания. Прогноз должен быть реалистичным.

Если контрагенты регулярно задерживают оплату, в платежном календаре стоит вписать её на несколько дней позже. В результате этого шага получается таблица со всеми планируемыми поступлениями.

Шаг 4. Составить прогноз расходов

Расходы можно получить из бюджета движения денежных средств, но их стоит максимально детализировать. Учитывается заработная плата, капитальные затраты, оплата рекламных кампаний — все расходы компании. После этого нужно сделать сальдо денежных потоков и рассчитать, сколько денег останется на счетах в конце каждого дня.

Шаг 5. Подготовиться к оптимизации

Иногда расходы превышают доходы. Тогда прогноз остатка на конец дня будет отрицательным. В этом случае стоит задуматься о том, как можно приоритезировать платежи. Следует разделить их на первоочередные, критичные, важные и менее критичные. Так получится определить, на чем можно сэкономить в моменте.

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