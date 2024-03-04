6 шагов, чтобы стать финансовым директором

Финансовый директор — специалист, который отвечает за успех бизнеса. В зависимости от компании он может управлять кредитными портфелями, денежными средствами или отвечать за все финансы компании. Стать финансовым директором непросто, поскольку у главного финансиста должны быть как хорошее образование, так серьёзный опыт работы.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Шаг 1. Узнать больше о профессии

Понятие «финансовый директор» обретает всё более широкий смысл. Часто права и обязанности специалиста не регламентированы. Из-за этого финдиректора нередко делают больше, чем должны.

Важно помнить, что основная цель финдира — выстроить систему управленческого учёта. Так у собственника будет возможность получать актуальную информацию о состоянии бизнеса, оценивать риски и замечать возможности.

Финансовый директор отвечает за финансовые планы и их достижение, координирует работу финансового отдела.

Шаг 2. Получить образование

Подойдёт сфера финансов, экономики или бухгалтерского учёта. На протяжении всей карьеры специалисту предстоит проходить курсы повышения квалификации и постоянно развиваться, чтобы оставаться востребованным на рынке. Высшее образование — лишь первый шаг на длинном пути.

Шаг 3. Получить опыт в сфере финансов

Нередко финдирами становятся бывшие бухгалтеры. Начать придётся с линейных должностей: бухгалтер, финансист, экономист. На этом этапе будущий финдир сможет получить практические навыки, лучше узнать бизнес, познакомиться с макро- и микропроцессами.

Шаг 4. Продолжить развиваться

Черпать новую информацию можно благодаря книгам, дополнительным курсам или через общение с коллегами. Важно, чтобы у финансового директора были развиты не только профессиональные навыки, но и soft skills.

Шаг 5. Получить работу финансового директора

Часто финансовые директора вырастают из линейных специалистов в своей же компании. Если же этого не происходит, стоит обновить резюме и пройти собеседование на позицию главного финансиста.

Шаг 6. Найти клиентов на аутсорсе

Если опыта достаточно, а работать в одной компании не хочется, финансовый директор может уйти на фриланс.

Найти клиентов поможет личный бренд и самопрезентация. При таком подходе стоит уделить особое внимание профессиональному блогу и социальным сетям, а также нетворкингу.

Когда появятся первые клиенты, стоит попросить их оставить отзыв. Помимо блога, найти новые проекты можно с помощью сарафанного радио. Не страшно, если первые рекомендации дадут друзья.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.