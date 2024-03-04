6 шагов, чтобы стать финансовым директором

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Шаг 1. Узнать больше о профессии
Понятие «финансовый директор» обретает всё более широкий смысл. Часто права и обязанности специалиста не регламентированы. Из-за этого финдиректора нередко делают больше, чем должны.
Важно помнить, что основная цель финдира — выстроить систему управленческого учёта. Так у собственника будет возможность получать актуальную информацию о состоянии бизнеса, оценивать риски и замечать возможности.
Финансовый директор отвечает за финансовые планы и их достижение, координирует работу финансового отдела.
Шаг 2. Получить образование
Подойдёт сфера финансов, экономики или бухгалтерского учёта. На протяжении всей карьеры специалисту предстоит проходить курсы повышения квалификации и постоянно развиваться, чтобы оставаться востребованным на рынке. Высшее образование — лишь первый шаг на длинном пути.
Шаг 3. Получить опыт в сфере финансов
Нередко финдирами становятся бывшие бухгалтеры. Начать придётся с линейных должностей: бухгалтер, финансист, экономист. На этом этапе будущий финдир сможет получить практические навыки, лучше узнать бизнес, познакомиться с макро- и микропроцессами.
Шаг 4. Продолжить развиваться
Черпать новую информацию можно благодаря книгам, дополнительным курсам или через общение с коллегами. Важно, чтобы у финансового директора были развиты не только профессиональные навыки, но и soft skills.
Шаг 5. Получить работу финансового директора
Часто финансовые директора вырастают из линейных специалистов в своей же компании. Если же этого не происходит, стоит обновить резюме и пройти собеседование на позицию главного финансиста.
Шаг 6. Найти клиентов на аутсорсе
Если опыта достаточно, а работать в одной компании не хочется, финансовый директор может уйти на фриланс.
Найти клиентов поможет личный бренд и самопрезентация. При таком подходе стоит уделить особое внимание профессиональному блогу и социальным сетям, а также нетворкингу.
Когда появятся первые клиенты, стоит попросить их оставить отзыв. Помимо блога, найти новые проекты можно с помощью сарафанного радио. Не страшно, если первые рекомендации дадут друзья.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
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Комментарии1
нужно ...
Гениально😁🤦♂️
Иван, вы всегда интересные статьи пишите, но эта ... что-то с чем-то. Выдохлись?