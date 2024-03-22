Иван Шестак
Ведение бизнеса

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Социальное предпринимательство — это вид бизнеса, который направлен не только на получение прибыли, но и на решение общественно значимых проблем. Разбираемся, какие предприниматели могут претендовать на статус «социального» и как получить льготы от государства.
11 3
Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Автор: Полина Ефремова, кандидат экономических наук.

Концепция социального предпринимательства

В российском законодательстве концепция социального предпринимательства появилась не так давно — в 2019 году. Согласно Федеральному закону № 245, такой вид коммерческой деятельности должен предлагать решения общественно важных проблем. Например, помогать бездомным людям находить работу и жилье или утилизировать и перерабатывать отходы.

Объекты социального предпринимательства нередко путают с некоммерческими организациями (НКО), потому что и те, и другие помогают уязвимым группам. Несмотря на свою значимость, НКО не относится к социальным предприятиям, поскольку не является субъектом малых и средних предприятий (МСП) и не ставит основной целью получение прибыли.

Кто может получить такой статус

Получить официальный статус «социального» могут МСП, которые прошли определённые процедуры регистрации. Такая возможность появилась с внесением соответствующих поправок в закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2019 году.

Претендовать на статус могут организации, которые соответствуют одному из четырёх критериев.

  • Предприятие производит товары и услуги для граждан из социально уязвимых категорий — инвалидов, малоимущих граждан, одиноких и многодетных родителей несовершеннолетних детей и других.

  • Компания продаёт товары и услуги, которые выполнены людьми из социально уязвимых категорий. Причём таких товаров в общей доле выручке должно быть не менее 50%.

  • Штат организации на 50% состоит из представителей социально уязвимых групп. При этом фонд заработной платы таких работников должен составлять не менее 25% от общего.

  • Бизнес решает социально значимые проблемы общества — бедности, безработицы, загрязнения окружающей среды и другие.

Например, согласно данным регионального представительства «Мой бизнес» в Приморском крае, на конец 2022 года в регионе социальные проблемы решала 351 организация. В их числе парикмахерская, которая нанимала людей из социально уязвимых групп, творческие и логопедические студии для детей с особенностями развития, курсы по цифровой грамотности для пенсионеров.

Кроме того, статус «социального» могут получить индивидуальные предприниматели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно тому же закону о развитии МСП, в эту категорию относятся взрослые с ОВЗ, родители и опекуны детей с ОВЗ, пенсионеры, выпускники детских домов, одинокие родители и другие категории граждан.

Чтобы оценить шансы на получение статуса, нужно изучить Федеральный закон и проверить, соответствует ли предприятие критериям государственной поддержки.

Виды государственной поддержки

Существуют разные виды государственной поддержки социальных предприятий.

  • Кредиты по льготным процентным ставкам — от 1% годовых.

  • Субсидии и гранты.

  • Налоговые льготы для определённых видов деятельности, в том числе региональные налоговые преференции. Например, снижение налога на прибыль и НДС.

  • Льготные условия аренды государственного и муниципального имущества.

Кроме того, руководителям, которые приняли в свои команды сотрудников из уязвимых групп, доступны бесплатные образовательные возможности. Таким образом государство помогает собственникам развить необходимые навыки и подходы в работе.

Наиболее полно информация о мерах поддержки социального предпринимательства в конкретных регионах доступна на сайте региональных представительств «Мой бизнес».

Как получить статус «социального»

Перед подачей заявки предприятие должно зарегистрироваться в едином реестре субъектов МСП на сайте ФНС.

Затем подтверждающие документы для получения статуса можно подать в нескольких местах:

  • на сайте «Госуслуг»;

  • в уполномоченном органе региональной власти;

  • в центре «Мой бизнес»;

  • в региональном центре инноваций в социальной сфере (ЦИСС).

Кроме того, региональные отделения ЦИСС учат сотрудников экономических отделов в муниципалитетах находить социальный бизнес в небольших населённых пунктах. Это помогает предпринимателям из глубинок сокращать расходы.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Начать дискуссию

Банки

Банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

«Тинькофф» уже компенсировал 4,5 млн рублей своим клиентам, которые пострадали от обмана злоумышленников.

16

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Премии

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере

Доля зарплатных расходов часто является преобладающей в общем объеме расходов в большинстве учреждений. Именно они неизменно вызывают интерес контролирующих органов в части оценки целевого и эффективного использования этих средств.

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере
14
Павел Бессонов
Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности или убыткам участника компании за сделки, которые он не одобрял?

Уже почти полгода занимаюсь защитой интересов участника ООО в деле о банкротстве А75-15136-133/2020, где основной кредитор пытается привлечь к ответственности в форме убытков участника за то, что якобы по его указанию директор заключил договоры поручительства от имени ООО на сумму 1 706 525 408 рублей.

8

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.

1
55
Вклады

«Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

Финансовый уполномоченный (омбудсмен) выпустил обобщенные сведения о неприемлемых практиках финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

76
Альберт Ханов
Субсидиарная ответственность

Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности номинального директора. Наш опыт

Из практики успешной защиты отказа в привлечении директора к субсидиарной ответственности.

8

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ольга Кондакова
Пользователи интернета

Подборка сервисов для работы с текстами, изображениями и видео. Обзор для бухгалтеров-блогеров

С помощью специальных сервисов работу над контентом можно облегчить, а тексты — сделать лучше. Инструментов для этого много, делюсь самыми нужными и полезными, которые использую сама.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
13
Трудовые отношения

Когда сотрудник должен выйти на работу, если в договоре нет даты

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу именно на следующий день. Контролировать сроки проще и быстрее, если компания пользуется КЭДО.

374
3-НДФЛ

Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

1
165
НДФЛ

Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

Налоговый агент должен вернуть излишне удержанный НДФЛ по заявлению сотрудника. Это можно сделать и за счет собственных средств.

104
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Социальное предпринимательство — это вид бизнеса, который направлен не только на получение прибыли, но и на решение общественно значимых проблем. Разбираемся, какие предприниматели могут претендовать на статус «социального» и как получить льготы от государства.

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России
11
Вебинары для бухгалтеров

🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.

112

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Виктория В
Общество

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»

Как люди принимают решения и как эти решения влияют на других. Исследование сложных взаимодействий между игроками в различных ситуациях.

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»
10
55
Инвестиционный вычет

По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 рублей

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

1
128
Красный уголок бухгалтера

Почему при положительном сальдо ЕНС в ФНС указывают задолженность?

Добрый день. В ЛК ФНС сальдо ЕНС положительное 100 т, к уплате 0, зарезервировано 10 т, предстоящих платежей нет. В справке о наличии задолженности указано, что организация имеет неисполненную обязанность по уплате налогов/взносов/пеней. Как это понимать? Подскажите, пожалуйста.

6
147
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
38
378
УК РФ

Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

5
508
Лариса Магафурова
Управление финансами

База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов

«Куда же мне податься: к умным или красивым?» Как выстроить систему ценообразования, которая и денег заработает и клиентов устроит? Баланс соблюсти, так сказать. Хотите знать как? Тогда ставьте 👍 и читаем дальше.

Иллюстрация: tingeyinjurylawfirm/unsplash
66

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода

Для продавцов на маркетплейсах важно знать не только правила маркировки, но и процедуру вывода товаров из под маркировки.

54

Интересные материалы

Ирина Клишковская
УСН

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.

62