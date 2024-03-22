Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Социальное предпринимательство — это вид бизнеса, который направлен не только на получение прибыли, но и на решение общественно значимых проблем. Разбираемся, какие предприниматели могут претендовать на статус «социального» и как получить льготы от государства.

Автор: Полина Ефремова, кандидат экономических наук.

Концепция социального предпринимательства

В российском законодательстве концепция социального предпринимательства появилась не так давно — в 2019 году. Согласно Федеральному закону № 245, такой вид коммерческой деятельности должен предлагать решения общественно важных проблем. Например, помогать бездомным людям находить работу и жилье или утилизировать и перерабатывать отходы.



Объекты социального предпринимательства нередко путают с некоммерческими организациями (НКО), потому что и те, и другие помогают уязвимым группам. Несмотря на свою значимость, НКО не относится к социальным предприятиям, поскольку не является субъектом малых и средних предприятий (МСП) и не ставит основной целью получение прибыли.

Кто может получить такой статус

Получить официальный статус «социального» могут МСП, которые прошли определённые процедуры регистрации. Такая возможность появилась с внесением соответствующих поправок в закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2019 году.



Претендовать на статус могут организации, которые соответствуют одному из четырёх критериев.

Предприятие производит товары и услуги для граждан из социально уязвимых категорий — инвалидов, малоимущих граждан, одиноких и многодетных родителей несовершеннолетних детей и других.

Компания продаёт товары и услуги, которые выполнены людьми из социально уязвимых категорий. Причём таких товаров в общей доле выручке должно быть не менее 50%.

Штат организации на 50% состоит из представителей социально уязвимых групп. При этом фонд заработной платы таких работников должен составлять не менее 25% от общего.

Бизнес решает социально значимые проблемы общества — бедности, безработицы, загрязнения окружающей среды и другие.

Например, согласно данным регионального представительства «Мой бизнес» в Приморском крае, на конец 2022 года в регионе социальные проблемы решала 351 организация. В их числе парикмахерская, которая нанимала людей из социально уязвимых групп, творческие и логопедические студии для детей с особенностями развития, курсы по цифровой грамотности для пенсионеров.



Кроме того, статус «социального» могут получить индивидуальные предприниматели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно тому же закону о развитии МСП, в эту категорию относятся взрослые с ОВЗ, родители и опекуны детей с ОВЗ, пенсионеры, выпускники детских домов, одинокие родители и другие категории граждан.



Чтобы оценить шансы на получение статуса, нужно изучить Федеральный закон и проверить, соответствует ли предприятие критериям государственной поддержки.

Виды государственной поддержки

Существуют разные виды государственной поддержки социальных предприятий.

Кредиты по льготным процентным ставкам — от 1% годовых.

Субсидии и гранты.

Налоговые льготы для определённых видов деятельности, в том числе региональные налоговые преференции. Например, снижение налога на прибыль и НДС.

Льготные условия аренды государственного и муниципального имущества.

Кроме того, руководителям, которые приняли в свои команды сотрудников из уязвимых групп, доступны бесплатные образовательные возможности. Таким образом государство помогает собственникам развить необходимые навыки и подходы в работе.

Наиболее полно информация о мерах поддержки социального предпринимательства в конкретных регионах доступна на сайте региональных представительств «Мой бизнес».

Как получить статус «социального»

Перед подачей заявки предприятие должно зарегистрироваться в едином реестре субъектов МСП на сайте ФНС.



Затем подтверждающие документы для получения статуса можно подать в нескольких местах:

на сайте «Госуслуг»;

в уполномоченном органе региональной власти;

в центре «Мой бизнес»;

в региональном центре инноваций в социальной сфере (ЦИСС).

Кроме того, региональные отделения ЦИСС учат сотрудников экономических отделов в муниципалитетах находить социальный бизнес в небольших населённых пунктах. Это помогает предпринимателям из глубинок сокращать расходы.

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