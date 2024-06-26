4 совета, как оценить эффективность масштабирования бизнеса

В прошлом материале мы рассказали, как бизнесу подготовиться к масштабированию, а когда лучше отложить экспансию рынка. В этой статье финансовый директор Екатерина Яхонтова дала четыре практических совета, на что обращать внимание во время наращивания мощностей.
Автор: Екатерина Яхонтова, финансист и эксперт по оцифровке бизнеса.
При расширении бизнеса важно понимать, как меняются чистая прибыль, выручка, себестоимость и маржинальность. Если план не выполнен, стоит выяснить причины и пересмотреть бизнес-процессы. Например, изменить маркетинговую стратегию, запустить обновлённую рекламную кампанию, нанять ещё сотрудников или дать больше времени для реализации плана.
Если изменения не приносят результатов, лучше вернуться на шаг назад и поменять стратегию масштабирования. Возможно, потребуется уволить часть сотрудников или закрыть точку.
Чтобы понимать ситуацию в компании, нужно вести три главных управленческих отчёта:
Отчёт о движении денежных средств (ОДДС)
Даёт понимание, сколько денег сейчас на счетах компании, откуда они приходят и куда уходят.
Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)
Показывает точную чистую прибыль компании.
Управленческий баланс
Содержит информацию о финансовом положении компании в конкретный момент времени.
Расширение бизнеса даёт существенные преимущества, но также может временно ухудшить некоторые показатели. Например, увеличить затраты и задолженность, снизить маржу. Это нормально для краткосрочного периода. Важно следить за каждым изменением, анализировать его и сравнивать с ключевыми показателями.
Совет № 2. Отслеживайте тревожные сигналы
Игнорирование тревожных сигналов на этапе расширения бизнеса может привести к серьёзным проблемам, вплоть до утраты позиций на рынке. Есть несколько ключевых признаков, что что-то идёт не так.
Рост затрат не соответствует увеличению выручки или конечный результат — затраченным ресурсам.
Прибыль и оборачиваемость запасов снижаются длительное время.
Дебиторская задолженность приводит к кассовым разрывам.
Маржа снижается без видимых причин.
Конкурентоспособность товара или услуг ухудшается.
Регулярный мониторинг таких моментов помогает на ранних этапах находить проблемы и устранять их.
Тревожные сигналы, за которыми нужно следить во время расширения бизнеса.
Совет № 3. Следите за динамикой спроса
Во время масштабирования во всех филиалах нужно следить за динамикой спроса. Если у второй точки клиентов стало больше за счёт основной, необходимо выяснить, почему так получилось. После стоит доработать маркетинговую стратегию по привлечению новых клиентов.
Совет № 4. Анализируйте количество покупателей
На каждом этапе масштабирования нужно оценивать текущее количество клиентов и привлекать новых: поддерживать контакт, разрабатывать новые приёмы привлечения и укреплять уверенность покупателей в качестве товаров или услуг.
Параллельно важно фиксировать, как часто клиенты возвращаются и делают повторные покупки. Если этого не происходит, то в компании нужно изучить, как увеличить ретеншн.
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