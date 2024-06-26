4 совета, как оценить эффективность масштабирования бизнеса

Масштабирование позволяет компании увеличивать объёмы работы, охватывать новые рынки и увеличивать доходы. Однако успешное расширение требует не только ресурсов и планирования, но и чёткой оценки эффективности.

В прошлом материале мы рассказали, как бизнесу подготовиться к масштабированию, а когда лучше отложить экспансию рынка. В этой статье финансовый директор Екатерина Яхонтова дала четыре практических совета, на что обращать внимание во время наращивания мощностей.

Автор: Екатерина Яхонтова, финансист и эксперт по оцифровке бизнеса.

При расширении бизнеса важно понимать, как меняются чистая прибыль, выручка, себестоимость и маржинальность. Если план не выполнен, стоит выяснить причины и пересмотреть бизнес-процессы. Например, изменить маркетинговую стратегию, запустить обновлённую рекламную кампанию, нанять ещё сотрудников или дать больше времени для реализации плана.



Если изменения не приносят результатов, лучше вернуться на шаг назад и поменять стратегию масштабирования. Возможно, потребуется уволить часть сотрудников или закрыть точку.



Чтобы понимать ситуацию в компании, нужно вести три главных управленческих отчёта:

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) Даёт понимание, сколько денег сейчас на счетах компании, откуда они приходят и куда уходят.

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ) Показывает точную чистую прибыль компании.

Управленческий баланс Содержит информацию о финансовом положении компании в конкретный момент времени.

Расширение бизнеса даёт существенные преимущества, но также может временно ухудшить некоторые показатели. Например, увеличить затраты и задолженность, снизить маржу. Это нормально для краткосрочного периода. Важно следить за каждым изменением, анализировать его и сравнивать с ключевыми показателями.

Совет № 2. Отслеживайте тревожные сигналы

Игнорирование тревожных сигналов на этапе расширения бизнеса может привести к серьёзным проблемам, вплоть до утраты позиций на рынке. Есть несколько ключевых признаков, что что-то идёт не так.

Рост затрат не соответствует увеличению выручки или конечный результат — затраченным ресурсам.

Прибыль и оборачиваемость запасов снижаются длительное время.

Дебиторская задолженность приводит к кассовым разрывам.

Маржа снижается без видимых причин.

Конкурентоспособность товара или услуг ухудшается.

Регулярный мониторинг таких моментов помогает на ранних этапах находить проблемы и устранять их.

Тревожные сигналы, за которыми нужно следить во время расширения бизнеса.

Совет № 3. Следите за динамикой спроса

Во время масштабирования во всех филиалах нужно следить за динамикой спроса. Если у второй точки клиентов стало больше за счёт основной, необходимо выяснить, почему так получилось. После стоит доработать маркетинговую стратегию по привлечению новых клиентов.

Совет № 4. Анализируйте количество покупателей

На каждом этапе масштабирования нужно оценивать текущее количество клиентов и привлекать новых: поддерживать контакт, разрабатывать новые приёмы привлечения и укреплять уверенность покупателей в качестве товаров или услуг.



Параллельно важно фиксировать, как часто клиенты возвращаются и делают повторные покупки. Если этого не происходит, то в компании нужно изучить, как увеличить ретеншн.

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