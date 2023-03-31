Каждый процесс, в котором человек участвует - работа, отношения, развитие – рассматривается как обучение.



В обучении участвуют как минимум два человека: Ведущий и ведомый. Проще говоря, чему бы мы ни учились, мы учимся у кого-то.



Поэтому слова "обучение" и "отношения" - главные!



Путь Медведя делит процесс обучения на 8 шагов или этапов. Каждый этап носит имя какого-либо животного, насекомого или птицы.



1. Первый шаг делает сам Медведь - когда выходит из своей берлоги с желанием чему-то научиться и начинает поиск Ведущего. Когда этот шаг завершен, Медведь превращается в Попугая.



2. Второй шаг делает Попугай - когда осваивает "карту местности". Он получает необходимые знания и строит систему связей. Потом начинает практиковаться и превращается в Гадюку.



3. Следующий шаг делает Гадюка - ей необходимо преодолеть сопротивление среды, приняв свое несовершенство и сменив яд на искреннюю улыбку. Тогда ее ждет успех и она превращается в Кота.



4. Следующий шаг делает Кот - стряхивая с себя пыль редких побед и частых поражений. Кот ищет формулу успеха, которая позволит достигать результата всегда. Отыскав ее, Кот становится Пауком.



5. Пятый шаг делает Паук - в попытке освободиться от рутины повседневности. Паук считает себя научившимся, но ему не хватает умения достигать результата разными способами, быть гибким. Когда эта задача решена, Паук становится мастером и превращается в Обезьяну.



6. Шестой шаг делает Обезьяна - когда становится наставником, Ведущим для кого-то. У Обезьяны появляется ученик, которого она начинает вести по его собственному Пути Медведя. И становится Слоном.



7. Слон делает следующий шаг - когда доводит своего ведомого до шага, когда у того появляется собственный ученик. Таким образом, ведомый Слона сам становится Ведущим. И Слон превращается в Тигра.



8. Тигр обретает мудрость - у учеников его учеников появились свои ученики. Шаг Тигра - выбор нового Пути Медведя для себя. Когда этот выбор сделан, Тигр превращается в Медведя и начинает свой путь.



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Каждый шаг развития человека по Пути уникален. Он свидетельствует о качественных изменениях и одновременно таит опасность застревания. Есть техники, позволяющие как оценить текущую позицию человека на Пути Медведя, так и "сдвинуть" его из одной точки в другую с максимальным комфортом.



Модель универсальна, увлекательна, открывает возможности для самопознания и консультирования.



Автор Александр Иванов