Каждый процесс, в котором человек участвует - работа, отношения, развитие – рассматривается как обучение.
В обучении участвуют как минимум два человека: Ведущий и ведомый. Проще говоря, чему бы мы ни учились, мы учимся у кого-то.
Поэтому слова "обучение" и "отношения" - главные!
Путь Медведя делит процесс обучения на 8 шагов или этапов. Каждый этап носит имя какого-либо животного, насекомого или птицы.
1. Первый шаг делает сам Медведь - когда выходит из своей берлоги с желанием чему-то научиться и начинает поиск Ведущего. Когда этот шаг завершен, Медведь превращается в Попугая.
2. Второй шаг делает Попугай - когда осваивает "карту местности". Он получает необходимые знания и строит систему связей. Потом начинает практиковаться и превращается в Гадюку.
3. Следующий шаг делает Гадюка - ей необходимо преодолеть сопротивление среды, приняв свое несовершенство и сменив яд на искреннюю улыбку. Тогда ее ждет успех и она превращается в Кота.
4. Следующий шаг делает Кот - стряхивая с себя пыль редких побед и частых поражений. Кот ищет формулу успеха, которая позволит достигать результата всегда. Отыскав ее, Кот становится Пауком.
5. Пятый шаг делает Паук - в попытке освободиться от рутины повседневности. Паук считает себя научившимся, но ему не хватает умения достигать результата разными способами, быть гибким. Когда эта задача решена, Паук становится мастером и превращается в Обезьяну.
6. Шестой шаг делает Обезьяна - когда становится наставником, Ведущим для кого-то. У Обезьяны появляется ученик, которого она начинает вести по его собственному Пути Медведя. И становится Слоном.
7. Слон делает следующий шаг - когда доводит своего ведомого до шага, когда у того появляется собственный ученик. Таким образом, ведомый Слона сам становится Ведущим. И Слон превращается в Тигра.
8. Тигр обретает мудрость - у учеников его учеников появились свои ученики. Шаг Тигра - выбор нового Пути Медведя для себя. Когда этот выбор сделан, Тигр превращается в Медведя и начинает свой путь.
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Каждый шаг развития человека по Пути уникален. Он свидетельствует о качественных изменениях и одновременно таит опасность застревания. Есть техники, позволяющие как оценить текущую позицию человека на Пути Медведя, так и "сдвинуть" его из одной точки в другую с максимальным комфортом.
Модель универсальна, увлекательна, открывает возможности для самопознания и консультирования.
Автор Александр Иванов
Путь Медведя - переход психологических состояний понимания мира
Регулярно использую в процессе развития, обучения гипотетическую модель переходов состояния человека. Её почему-то редко публикуют, но я решил это сделать, может кому пригодится, как подсказка для коучей, учителей, наставников. Короче, рекомендую.
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Grednev Story
Руководитель
Комментарии1
Борис МальцевfounderКлерк
Медведь, Попугай, Гадюка, я запутался. Нет ли гипотетической модели переходов состояния человека попроще?