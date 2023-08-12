А вы довольны тем, как Вас фотографируют случайные люди на мероприятиях?

С утра в воскресенье я хотел написать, чтобы поднять настроение моим друзьям: "Со мной радом потрясающие модели! Какие они красивые, элегантные и стильные! А как они демонстрировали разные наряды - полное погружение в магию моды! Каждый бы захотел оказаться рядом с ними!"

Но когда стал выбирать фото, то из 15 ни одной не захотелось выкладывать, руки человека взявшего мой телефон из одного места... А вроде все уже пользуются 10-15 лет и снимают всё подряд нерерывно, как минимум для себя!

Я вообще не понимаю, как можно быть настолько повернутым на истаграмме, чтобы явно горизонтальный кадр снять 11 раз вертикально - просто нет слов.

Пока я буквально не закричал, что нужно повернуть телефон.

Но в этот праздник крастоты зачем-то добавилась мадам, а фотограф даже не обратил внимание на лишнего человека в кадре!



Если хоть кто-то подумает или решит написать, про телефон, то я специально добавил 10ю фотографию снятую в том же месте и при том же освещении, но руками друго человека - разница огромна!



А Вас мои читатели часто разочаровывали неумелые фотографы?

Может есть совсем эмоциональный пример?

Расскажите в комментариях.