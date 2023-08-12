А вы довольны тем, как Вас фотографируют случайные люди на мероприятиях?

Но когда стал выбирать фото, то из 15 ни одной не захотелось выкладывать, руки человека взявшего мой телефон из одного места... А вроде все уже пользуются 10-15 лет и снимают всё подряд нерерывно, как минимум для себя!
Я вообще не понимаю, как можно быть настолько повернутым на истаграмме, чтобы явно горизонтальный кадр снять 11 раз вертикально - просто нет слов.
Пока я буквально не закричал, что нужно повернуть телефон.
Но в этот праздник крастоты зачем-то добавилась мадам, а фотограф даже не обратил внимание на лишнего человека в кадре!
Если хоть кто-то подумает или решит написать, про телефон, то я специально добавил 10ю фотографию снятую в том же месте и при том же освещении, но руками друго человека - разница огромна!
А Вас мои читатели часто разочаровывали неумелые фотографы?
Может есть совсем эмоциональный пример?
Расскажите в комментариях.
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