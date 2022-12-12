ФНС РФ: налог на КИК и экономика выгоды с трастом

Мысли финансистам от моего партнёра по созданию трастов для международных расчётов.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам 2022 года число КИК в России выросло на 21%, до 45 600. Уведомления о таких компаниях за 2022 год предоставили более 18 300 налогоплательщиков, 82% из которых физлица, остальные 18% контролируются юрлицами. По сравнению с 2021 годом число уведомивших о КИК выросло на 10%.

Фиксированная плата за Контролируемую Иностранную Компанию составляла 5 млн. рублей. за одну или группу компаний, теперь оплата будет за каждую.

Две компании это уже 10 млн. рублей, а часто для ВЭД используется несколько компаний. Что существенно удорожает владение и применение.

Обратим внимание на Траст.

Согласно законодательства РФ:

Создание траста может приводить как минимум к двум последствиям: обязанности подавать уведомление об участии в иностранной структуре и обязанности задекларировать траст как КИК.

В пп. 2 п. 3.1 ст. 23 Налогового кодекса установлена обязанность каждого налогоплательщика уведомить налоговый орган об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой (включая случаи, когда налогоплательщик выступает ее учредителем или лицом, имеющим фактическое право на ее доход (прибыль) в случае его распределения), для трастов не оговорен какой-то минимальный процент владения или участия в распределении прибыли для целей подачи рассматриваемого уведомления.

Законом № 150-ФЗ были предусмотрены некоторые исключения из указанных правил. В частности, учредитель (основатель) иностранной структуры без образования юридического лица не признается контролирующим лицом такой структуры, если в отношении этого учредителя (основателя) одновременно соблюдаются все следующие условия (п. 10 ст. 25.13 НК РФ, в ред. Закона № 150-ФЗ):

a) он не вправе получать (требовать получения) прямо или косвенно прибыль (доход) этой структуры полностью или частично;

b) он не вправе распоряжаться прибылью (доходом) этой структуры или ее частью;

c) он не сохранил за собой права на имущество, переданное этой структуре (имущество передано на условиях безотзывности).

d) он не осуществляет над этой структурой контроль; при этом осуществлением контроля над иностранной структурой без образования юридического лица в целях настоящего Кодекса признается оказание или возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами такой структуры, в отношении распределения полученной прибыли (дохода) после налогообложения в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами этой структуры (п. 8 ст. 25.13 НК РФ).

Траст не является КИК, если он безотзывный и дискреционный.

Стоимость годового обслуживания траста от 1 млн, до 1,8 млн рублей в год! Посмотрите на разницу.

В трасте могут находится несколько компаний, что не приводит к удорожанию стоимости обслуживания.

Однако требуется предварительный консалтинг, для обозначения требуемых решений особенно в части управления этими компаниями в трасте, таким образом, чтобы траст не оказался фиктивным.

Таким образом экономически траст выгоднее, да ещё в компаниях он отсекает владение через паспорт РФ, траст становится акционером компании и корпоративным директором, что может быть лучше для банковского комплаенса.