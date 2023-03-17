Индекс женской предпринимательской активности (WBI) достиг рекордного значения

Аналитический центр НАФИ и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют спецпроект об уровне благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства.
Ключевые факты:
50% женщин-предпринимателей отмечают улучшение отношения общества к занятию бизнесом;
65% женщин считают желание улучшить материальное положение главным мотивом для открытия своего бизнеса;
39% женщин-предпринимателей говорят об улучшении условий для старта бизнеса в их регионе.
Спецпроект поможет вам понять, как женщины оценивают условия для старта бизнеса в их регионах проживания, какие видят мотивы и барьеры для открытия своего дела.