Индекс женской предпринимательской активности (WBI) достиг рекордного значения

Индекс женской предпринимательской активности, показывающий уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства, достиг рекордного значения в 73,7 п. с начала измерений в 2015 году.

Версия для печати

Аналитический центр НАФИ и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют спецпроект об уровне благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства.

Ключевые факты:

  • 50% женщин-предпринимателей отмечают улучшение отношения общества к занятию бизнесом;

  • 65% женщин считают желание улучшить материальное положение главным мотивом для открытия своего бизнеса;

  • 39% женщин-предпринимателей говорят об улучшении условий для старта бизнеса в их регионе.

Спецпроект поможет вам понять, как женщины оценивают условия для старта бизнеса в их регионах проживания, какие видят мотивы и барьеры для открытия своего дела.

НАФИ
НАФИ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Валюта

Юань обогнал евро на рынке сбережений

Первое место занимает рубль, второе – доллар, а третье – юань. Китайская валюта пользуется спросом у инвесторов и вкладчиков. В торговой сфере юани нужны для расчетов при параллельном импорте.

Законопроекты

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ФСБУ

Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

Наши чаты и почту засыпали вопросы: как легко перейти на стандарт по НМА, пока он не стал обязательным? Некоторые бухгалтеры хотят предусмотреть все заранее и научиться на своих же ошибках.

Читать еще