Общество

Аналитический центр НАФИ представляет новый спецпроект «Финансовая грамотность россиян – 2023»

Измерение уровня финансовой грамотности населения является базой для выработки, оценки эффективности и корректировки комплекса мер, направленных на формирование правильных моделей финансового поведения.

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Аналитический центр НАФИ представляет новый спецпроект «Финансовая грамотность россиян – 2023»

Спецпроект «Финансовая грамотность россиян – 2023» – это масштабное социологическое исследование, содержащее результаты исследования текущего уровня финансовой и цифровой финансовой грамотности россиян.

Аналитический центр НАФИ более 10 лет занимается регулярными измерениями уровня финансовой грамотности россиян: оценкой стратегии управления личными и семейными денежными средствами и финансовой устойчивости населения, выявлением трендов финансового поведения.

Из спецпроекта вы узнаете:

  • как россияне относятся к необходимости формирования сбережений ;
  • сколько жителей России внимательно следят за состоянием своих финансов;
  • пользуются ли россияне независимыми источниками информации при выборе финансовой услуги;
  • заинтересованы ли россияне в получении знаний в области безопасного использования цифровых финансовых сервисов и продуктов.
НАФИ
НАФИ

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