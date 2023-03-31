Аналитический центр НАФИ представляет новый спецпроект «Финансовая грамотность россиян – 2023»

Спецпроект «Финансовая грамотность россиян – 2023» – это масштабное социологическое исследование, содержащее результаты исследования текущего уровня финансовой и цифровой финансовой грамотности россиян.
Аналитический центр НАФИ более 10 лет занимается регулярными измерениями уровня финансовой грамотности россиян: оценкой стратегии управления личными и семейными денежными средствами и финансовой устойчивости населения, выявлением трендов финансового поведения.
Из спецпроекта вы узнаете:
- как россияне относятся к необходимости формирования сбережений ;
- сколько жителей России внимательно следят за состоянием своих финансов;
- пользуются ли россияне независимыми источниками информации при выборе финансовой услуги;
- заинтересованы ли россияне в получении знаний в области безопасного использования цифровых финансовых сервисов и продуктов.