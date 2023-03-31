Общество

Аналитический центр НАФИ представляет тренды в сфере ремонта и обустройства дома

Детальная информация по данной теме содержится в новом спецпроекте «Россияне и ремонт: выбор материалов, предпочтительные места покупки, виды работ».

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Аналитический центр НАФИ представляет тренды в сфере ремонта и обустройства дома
Иллюстрация: freepik/freepik

Спецпроект «Россияне и ремонт: выбор материалов, предпочтительные места покупки, виды работ» – это масштабное социологическое исследование поведения российских покупателей при выборе и покупке товаров для ремонта.

Ключевые факты:

  • 44% россиян делают ремонт в жилье самостоятельно.

  • 26% жителей России покупают материалы для ремонта в строительных гипермаркетах или крупных универмагах.

  • 7% россиян прибегают к услугам по разработке дизайна интерьера.

Это масштабное социологическое исследование, из которого вы узнаете:

  • Какие виды ремонта проводили россияне в 2022 году.

  • Какие ремонтные работы были наиболее распространенными.

  • Какие факторы играют наибольшую роль при выборе и покупке отделочных материалов.

НАФИ
НАФИ

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