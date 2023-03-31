Аналитический центр НАФИ представляет тренды в сфере ремонта и обустройства дома

Спецпроект «Россияне и ремонт: выбор материалов, предпочтительные места покупки, виды работ» – это масштабное социологическое исследование поведения российских покупателей при выборе и покупке товаров для ремонта.
Ключевые факты:
44% россиян делают ремонт в жилье самостоятельно.
26% жителей России покупают материалы для ремонта в строительных гипермаркетах или крупных универмагах.
7% россиян прибегают к услугам по разработке дизайна интерьера.
Это масштабное социологическое исследование, из которого вы узнаете:
Какие виды ремонта проводили россияне в 2022 году.
Какие ремонтные работы были наиболее распространенными.
Какие факторы играют наибольшую роль при выборе и покупке отделочных материалов.