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Общество

Спецпроект «Тренды потребления россиянами продуктов питания»

Это масштабное социологическое исследование о факторах и условиях, влияющих на выбор и покупку россиянами продовольственных товаров.

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Спецпроект «Тренды потребления россиянами продуктов питания»
Исследование подготовлено Аналитическим центром НАФИ и Фондом Росконгресс

Спецпроект «Тренды потребления россиянами продуктов питания» – это масштабное социологическое исследование о факторах и условиях, влияющих на выбор и покупку россиянами продовольственных товаров.

Основные темы спецпроекта— международные и характерные для России тренды потребления продуктов питания, отношение россиян к нормам здорового питания и натуральности продуктов, порядок ежемесячных расходов россиян на продовольственные товары, а также рекомендации для компаний-производителей и торговых площадок.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев:

Ценность исследования обусловлена его актуальностью. Определение трендов потребления продуктов ложится в основу профилактики заболеваний, формирования здоровых привычек.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева:

В исследовании показана взаимосвязь между глобальными процессами и изменениями в потребительском поведении.

Из спецпроекта вы узнаете:

  • Кто в российских семьях в большей мере ответственен за покупку продуктов питания.

  • Где россияне чаще всего покупают продовольственные товары.

  • Насколько сильно на выбор россиян влияют такие факторы, как натуральность продуктов, а также гуманность содержания животных и птицы на птицефабриках и в животноводческих хозяйствах.

  • Продукты каких категорий превалируют в рационе российских потребителей и где жители России предпочитают питаться чаще (дома или в учреждениях общепита).

  • Как россияне относятся к самостоятельному приготовлению блюд и где в основном берут рецепты.

НАФИ

НАФИ

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .