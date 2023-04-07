Это масштабное социологическое исследование о факторах и условиях, влияющих на выбор и покупку россиянами продовольственных товаров.

Спецпроект «Тренды потребления россиянами продуктов питания» – это масштабное социологическое исследование о факторах и условиях, влияющих на выбор и покупку россиянами продовольственных товаров.

Основные темы спецпроекта— международные и характерные для России тренды потребления продуктов питания, отношение россиян к нормам здорового питания и натуральности продуктов, порядок ежемесячных расходов россиян на продовольственные товары, а также рекомендации для компаний-производителей и торговых площадок.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев:

Ценность исследования обусловлена его актуальностью. Определение трендов потребления продуктов ложится в основу профилактики заболеваний, формирования здоровых привычек.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева:

В исследовании показана взаимосвязь между глобальными процессами и изменениями в потребительском поведении.

Из спецпроекта вы узнаете: