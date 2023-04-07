Спецпроект «Тренды потребления россиянами продуктов питания» – это масштабное социологическое исследование о факторах и условиях, влияющих на выбор и покупку россиянами продовольственных товаров.
Основные темы спецпроекта— международные и характерные для России тренды потребления продуктов питания, отношение россиян к нормам здорового питания и натуральности продуктов, порядок ежемесячных расходов россиян на продовольственные товары, а также рекомендации для компаний-производителей и торговых площадок.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев:
Ценность исследования обусловлена его актуальностью. Определение трендов потребления продуктов ложится в основу профилактики заболеваний, формирования здоровых привычек.
Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева:
В исследовании показана взаимосвязь между глобальными процессами и изменениями в потребительском поведении.
Из спецпроекта вы узнаете:
Кто в российских семьях в большей мере ответственен за покупку продуктов питания.
Где россияне чаще всего покупают продовольственные товары.
Насколько сильно на выбор россиян влияют такие факторы, как натуральность продуктов, а также гуманность содержания животных и птицы на птицефабриках и в животноводческих хозяйствах.
Продукты каких категорий превалируют в рационе российских потребителей и где жители России предпочитают питаться чаще (дома или в учреждениях общепита).
Как россияне относятся к самостоятельному приготовлению блюд и где в основном берут рецепты.
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