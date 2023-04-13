Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян» – это масштабное исследование
об уровне осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ
и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.
Исследование реализовано Аналитическим центром НАФИ при поддержке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Ключевые факты:
85% россиян хотели бы получать больше информации об Арктической зоне РФ;
68% жителей России считают, что суровый климат значительно затрудняет жизнь в Арктической зоне РФ;
48% россиян называют Северный морской путь главным богатством Арктической зоны РФ.
Галина Карелова, Заместитель Председателя СФ ФС, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области:
Данные, полученные в ходе аналитического исследования НАФИ, помогут улучшить качество информирования общества об Арктике, ее значении и перспективах, будут способствовать расширению коммуникационных каналов и привлечению востребованных кадров в динамично развивающийся регион.
Из спецпроекта вы узнаете:
Насколько сильно российское медиапространство насыщено новостями об Арктике.
Как россияне оценивают собственную осведомленность о событиях в Арктической зоне РФ.
Насколько высок среди россиян спрос на информацию об Арктике.
Какие барьеры, затрудняющие жизнь на арктических территориях, россияне отмечают чаще всего.
Какие характеристики Арктики россияне считают уникальными для региона.
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