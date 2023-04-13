Аналитический центр НАФИ представляет масштабное социологическое исследование об оценке уровня осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян» – это масштабное исследование

об уровне осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ

и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Исследование реализовано Аналитическим центром НАФИ при поддержке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Ключевые факты:

85% россиян хотели бы получать больше информации об Арктической зоне РФ;

68% жителей России считают, что суровый климат значительно затрудняет жизнь в Арктической зоне РФ;

48% россиян называют Северный морской путь главным богатством Арктической зоны РФ.

Галина Карелова, Заместитель Председателя СФ ФС, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области:

Данные, полученные в ходе аналитического исследования НАФИ, помогут улучшить качество информирования общества об Арктике, ее значении и перспективах, будут способствовать расширению коммуникационных каналов и привлечению востребованных кадров в динамично развивающийся регион.

Из спецпроекта вы узнаете: