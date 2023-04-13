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Общество

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Аналитический центр НАФИ представляет масштабное социологическое исследование об оценке уровня осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

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Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян» – это масштабное исследование
об уровне осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ
и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Исследование реализовано Аналитическим центром НАФИ при поддержке Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Ключевые факты:

  • 85% россиян хотели бы получать больше информации об Арктической зоне РФ;

  • 68% жителей России считают, что суровый климат значительно затрудняет жизнь в Арктической зоне РФ;

  • 48% россиян называют Северный морской путь главным богатством Арктической зоны РФ.

Галина Карелова, Заместитель Председателя СФ ФС, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области:

Данные, полученные в ходе аналитического исследования НАФИ, помогут улучшить качество информирования общества об Арктике, ее значении и перспективах, будут способствовать расширению коммуникационных каналов и привлечению востребованных кадров в динамично развивающийся регион.

Из спецпроекта вы узнаете:

  • Насколько сильно российское медиапространство насыщено новостями об Арктике.

  • Как россияне оценивают собственную осведомленность о событиях в Арктической зоне РФ.

  • Насколько высок среди россиян спрос на информацию об Арктике.

  • Какие барьеры, затрудняющие жизнь на арктических территориях, россияне отмечают чаще всего.

  • Какие характеристики Арктики россияне считают уникальными для региона.

НАФИ

НАФИ

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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