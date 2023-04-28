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АРБИС

Бухгалтеры – супергерои!

Бухгалтеры — настоящие супергерои. На этой недели вы сдали очередную отчетность. Поздравляем! Сделали картинки для поднятия настроения.
118
Бухгалтеры – супергерои!

Бухгалтеры, которые этой неделе сдали отчётность — это настоящие супергерои. Мы попросили нейросети выразить это в виде картинок и вот, что вышло.

Суперменбухгалтер
Бухгалтер-кошка
Прекрасное воплощение Локи бухгалтера
Я есть Грут
Танос отчетности
Доктор Стрэндж с нами
Тор, где твой молот?
Железный бухгалтер
Паук-бухгалтер
Капитан бухгалтер

Получились ли среди сгенерированных изображений лица, похожие на лица ваших коллег?

Мнение «АРБИС» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

118
АРБИС

АРБИС

2 подписчика

Комментарии

8
  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 3 часа назад

    Прикольно)) Спасибо, развлекли после действительно очень напряжённой недели! Только вот, наверное, бухи-мужчины расстроятся, что на картинках, в основном, женщины)) Хотя, по правде говоря, Грут - персонаж универсальный и мне показалось, что именно этот образ отражает моё состояние после очередной проверки ЛК ЮЛ))

  • Логотип nlukina
    nlukina 3 часа назад

    Наталия Лукина

    мы все есть Грут)) 

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 3 часа назад

    А ещё было бы любопытно увидеть, как нейросеть представляет себе налоговиков, оппонентов бухгалтерского сообщества ))

    • Логотип nlukina
      nlukina 2 часа назад

      Наталия Лукина

      сделаем))

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 2 часа назад

      Нет

       увидеть, как нейросеть представляет себе налоговиков,

      kandinsky-download-1682699864215.pngkandinsky-download-1682700221867.png

    • Логотип nlukina
      nlukina 2 часа назад

      Наталия Лукина

      Этот комментарий удален.

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    2 часа назад

    Борис МальцевКлерк

    ОГонь )

  • Логотип nlukina
    nlukina 2 часа назад

    Наталия Лукина

    kandinsky-download-1682700522855.png

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 2 часа назад

      👍👍👍

      Хотя в последние 4 месяца они такие же Груты, как и мы😂😂😂

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