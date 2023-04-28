Бухгалтеры – супергерои!

Бухгалтеры, которые этой неделе сдали отчётность — это настоящие супергерои. Мы попросили нейросети выразить это в виде картинок и вот, что вышло.
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АРБИС
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Комментарии8
Прикольно)) Спасибо, развлекли после действительно очень напряжённой недели! Только вот, наверное, бухи-мужчины расстроятся, что на картинках, в основном, женщины)) Хотя, по правде говоря, Грут - персонаж универсальный и мне показалось, что именно этот образ отражает моё состояние после очередной проверки ЛК ЮЛ))
Наталия Лукина
мы все есть Грут))
А ещё было бы любопытно увидеть, как нейросеть представляет себе налоговиков, оппонентов бухгалтерского сообщества ))
Наталия Лукина
сделаем))
Нет
Наталия Лукина
Этот комментарий удален.
Борис МальцевКлерк
ОГонь )
Наталия Лукина
👍👍👍
Хотя в последние 4 месяца они такие же Груты, как и мы😂😂😂