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Бухгалтерские программы научили слушать и понимать человеческую речь

Очередное обновление платформы «1С:Предприятие» пообещало пользователям возможность взаимодействовать с программами с помощью речи.
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Бухгалтерские программы научили слушать и понимать человеческую речь
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Официальное сообщение фирмы «1С» выглядит следующим образом:

«В приложениях «1С» появилась возможность распознавать речь пользователя и переводить её в текст. Платформа может распознавать речь как локально, так и используя облачный сервис «1С». Распознавание возможно как в реальном времени, так и из записанного аудиофайла. Распознавание речи выполняется с помощью специально обученных нейросетей.

Возможность будет полезна для повышения удобства ввода информации. Например, в почтовом приложении текст письма можно надиктовать голосом или реализовать голосовое заполнение адресатов письма».

Ранее компания уже анонсировала появление данного функционала и в режиме бета-тестирования предлагала подключить этот сервис на пробу.

Теперь возможности набирать тексты голосом, распознавать записи звонков и совещаний, а также управлять локальной программой или облачной её реализацией станут доступны всем пользователям, платформа начала поддерживать этот функционал с версии 8.3.23.

Правда, большинство обычных пользователей прямо сейчас испытать новые возможности ещё не могут – для этого нужно, чтобы производитель реализовал новые функции в пользовательском программном обеспечении.

В настоящий момент новшеством могут воспользоваться только пользователи «1С:Документооборот ПРОФ» и разработчики, которые в состоянии встроить специальный голосовой демо-модуль в свои программы.

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2 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 43 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    так и обычная бухгалтерша (и, даже собака!) так же слушает и пытается понимать человеческую речь, зачем тогда ИИ?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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