Смена платформы 1С:УПП на 1C:ERP. 5 веских причин для перехода, которых не видно на первый взгляд

Когда сравнивают эти две системы, в первую очередь говорят про разницу платформ, про устаревание первой и прогресс второй. Между тем, у систем есть небольшие отличия, которые на практике весьма весомы. Сегодня разберём их.

1. Поддержка «1С:Управление производственным предприятием» прекращается. Фирма «1С» заявила, что все изменения в законодательстве больше не будут отражаться на интерфейсе и логике работы системы, а в 2026 году поддержка полностью прекратиться, в том числе остановятся обновления, необходимые для обеспечения безопасности работы. Идейным продолжением 1С:УПП выступает 1С:ERP.

2. Многие функции, которые в 1С:УПП компании вручную дорабатывали под себя, в широком функционале 1C:ERP есть уже в основных настройках. Это означает, что с 1С:ERP можно отказаться от ручных доработок системы — всё необходимое поставляется из коробки и своевременно обновляется на уровне производителя системы.

3. В 1С:ERP реализован «тонкий клиент». Это позволяет легко работать с системой разветвлённой сети филиалов, а также дома или в дороге с помощью мобильных решений.

4. 1С:ERP помогает планировать закупки. В системе можно настроить правила, в соответствии с которыми отдел закупок заранее получит информацию о том, что сырьё, тара или другие расходные материалы заканчиваются. В эти правила можно занести особенности поставщиков: скорость их работы с заказами, сроки поставок и прочие влияющие на результат переменные. С «1С:УПП» учитывать все переменные приходилось менеджерам по закупкам.

5. АРБИС поможет мигрировать с «1С:УПП» на «1С:ERP». Зачастую предприятия боятся трогать что-то, что работает и так. Даже если обновление сулит эффективность и экономические выгоды. Руководители опасаются потерять то, что кропотливо собиралось и настраивалось многие годы. Получайте 🎁 бесплатный час консультации нашего специалиста по вопросам миграции на 1C:ERP в нашем телеграм-чате.