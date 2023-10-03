Как зарегистрировать НКО онлайн в 2023 году. Процесс, преимущества и недостатки

В настоящее время с использованием современных технологий и развитием интернет-сервисов, все больше государственных органов и организаций начинают предоставлять свои услуги в онлайн-режиме. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру получения различных документов и услуг, в том числе и процесс регистрации некоммерческих организаций (НКО).

Получите электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на одного из учредителей. Заявителем может быть любой из учредителей, просто укажите его ФИО в решении или протоколе.

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг и подтвердите свой личный кабинет. Для этого вам потребуется один из способов подтверждения личности предложенных на сайте.

Выберите Министерство юстиции РФ в качестве уполномоченного органа и услугу, связанную с регистрацией НКО. Заполните небольшую анкету и сформируйте специальный контейнер с документами, которые необходимо подписать электронной подписью.

Отправьте документы через сайт госуслуг. Уполномоченный орган получит документы в течение трех дней после отправки.

Ожидайте рассмотрения документов. После того, как документы были отправлены через сайт госуслуг, Министерство юстиции будет рассматривать их в течение определенного периода времени. Обычно этот процесс занимает от 14 рабочих дней, в зависимости от загруженности уполномоченного органа.

Получите уведомление о регистрации. После рассмотрения документов и принятия положительного решения, вы получите уведомление о регистрации НКО. Обычно это происходит через личный кабинет на сайте госуслуг, где вы сможете скачать свидетельство о регистрации.

Скачайте свидетельство о регистрации. После того, как вы получили уведомление о регистрации, вам будет доступно свидетельство о регистрации НКО в формате PDF. Скачайте и сохраните это свидетельство, так как оно является юридическим документом, подтверждающим вашу регистрацию..

Откройте банковский счет. Чтобы проводить финансовые операции от имени НКО, вам необходимо открыть банковский счет для организации. Обратитесь к банку, выберите подходящий вариант и предоставьте необходимые документы, включая свидетельство о регистрации НКО.