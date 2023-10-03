Как зарегистрировать НКО онлайн в 2023 году. Процесс, преимущества и недостатки

В настоящее время с использованием современных технологий и развитием интернет-сервисов, все больше государственных органов и организаций начинают предоставлять свои услуги в онлайн-режиме. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру получения различных документов и услуг, в том числе и процесс регистрации некоммерческих организаций (НКО).
Процесс регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг:
Получите электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на одного из учредителей. Заявителем может быть любой из учредителей, просто укажите его ФИО в решении или протоколе.
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг и подтвердите свой личный кабинет. Для этого вам потребуется один из способов подтверждения личности предложенных на сайте.
Выберите Министерство юстиции РФ в качестве уполномоченного органа и услугу, связанную с регистрацией НКО. Заполните небольшую анкету и сформируйте специальный контейнер с документами, которые необходимо подписать электронной подписью.
Отправьте документы через сайт госуслуг. Уполномоченный орган получит документы в течение трех дней после отправки.
Ожидайте рассмотрения документов. После того, как документы были отправлены через сайт госуслуг, Министерство юстиции будет рассматривать их в течение определенного периода времени. Обычно этот процесс занимает от 14 рабочих дней, в зависимости от загруженности уполномоченного органа.
Получите уведомление о регистрации. После рассмотрения документов и принятия положительного решения, вы получите уведомление о регистрации НКО. Обычно это происходит через личный кабинет на сайте госуслуг, где вы сможете скачать свидетельство о регистрации.
Скачайте свидетельство о регистрации. После того, как вы получили уведомление о регистрации, вам будет доступно свидетельство о регистрации НКО в формате PDF. Скачайте и сохраните это свидетельство, так как оно является юридическим документом, подтверждающим вашу регистрацию..
Откройте банковский счет. Чтобы проводить финансовые операции от имени НКО, вам необходимо открыть банковский счет для организации. Обратитесь к банку, выберите подходящий вариант и предоставьте необходимые документы, включая свидетельство о регистрации НКО.
Создайте сайт. Сайт для некоммерческой организации (НКО) играет важную роль в ее деятельности. В настоящее время все больше НКО осознают необходимость наличия качественного и привлекательного сайта, который будет служить инструментом для коммуникации с целевой аудиторией, привлечения новых участников и партнеров, а также для информирования общества о своей деятельности.
Преимущества и недостатки регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг:
Преимущества:
Самым важным преимуществом регистрации НКО онлайн является экономия времени и ресурсов. В отличие от традиционной процедуры, требующей личного посещения местных государственных органов, электронная регистрация позволяет избежать этих дополнительных затрат времени и ресурсов, что особенно важно для НКО, которые хотят сэкономить свои средства. Нет необходимости оплачивать госпошлину и услуги нотариуса.
Удобство использования: процесс регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг состоит из нескольких простых шагов, которые можно выполнить с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Это делает процесс регистрации удобным и доступным для всех, независимо от их места проживания. Заявитель не должен работать только в рамках офисных часов государственных органов, а может произвести регистрацию в удобное ему время.
Электронная подпись: для успешной регистрации НКО требуется получение электронно-цифровой подписи на одного из учредителей. Заявитель может быть любым из учредителей, просто необходимо указать его ФИО в решении или протоколе. Электронная подпись обеспечивает безопасность и подлинность представленных документов.
Отслеживание процесса: в процессе регистрации НКО через сайт госуслуг, пользователь может отслеживать статус и изменения заявки через личный кабинет на сайте. Таким образом, заявитель всегда в курсе и может быть в курсе важных обновлениях в регистрационном процессе своей НКО. Это позволяет своевременно реагировать на какие-либо требования или проблемы, возникающие в процессе регистрации.
Недостатки регистрации НКО в МИНЮСТЕ онлайн через личный кабинет государственных услуг:
Технический аспект: для регистрации НКО онлайн необходим доступ в Интернет и наличие устройства с соответствующим программным обеспечением. Некоторым людям может быть сложно пройти процесс регистрации из-за отсутствия опыта или технической поддержки.
Необходимость самостоятельности: регистрация НКО через личный кабинет государственных услуг требует самостоятельного заполнения заявки и предоставления всех необходимых документов и сведений. Некоторым людям может быть сложно разобраться в процессе и заполнить заявку правильно без специальных знаний или юридической помощи.
Ограничения реализации некоторых задач: в некоторых случаях регистрация НКО через личный кабинет государственных услуг может иметь определенные ограничения или требования, которые не могут быть выполнены в полном объеме в онлайн-режиме. Это может потребовать дополнительного личного визита в офис МИНЮСТА.
Таким образом, регистрация НКО онлайн через сайт госуслуг предоставляет ряд преимуществ, включая экономию времени и ресурсов, удобство использования, использование электронной подписи для обеспечения безопасности документов и возможность отслеживания статуса процесса. Это делает онлайн-регистрацию НКО привлекательным вариантом как для организаций, так и для государственных органов, позволяя более эффективно и удобно осуществлять данный процесс.
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