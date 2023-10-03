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Регистрация НКО

Как зарегистрировать НКО онлайн в 2023 году. Процесс, преимущества и недостатки

Одним из самых значимых инструментов для регистрации НКО онлайн является сайт госуслуг, который предоставляет удобный и простой в использовании портал для регистрации НКО. В этой статье мы рассмотрим несколько преимуществ, которые предлагает регистрация НКО через сайт госуслуг.
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В настоящее время с использованием современных технологий и развитием интернет-сервисов, все больше государственных органов и организаций начинают предоставлять свои услуги в онлайн-режиме. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру получения различных документов и услуг, в том числе и процесс регистрации некоммерческих организаций (НКО).

Процесс регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг:

  1. Получите электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на одного из учредителей. Заявителем может быть любой из учредителей, просто укажите его ФИО в решении или протоколе.

  2. Зарегистрируйтесь на портале госуслуг и подтвердите свой личный кабинет. Для этого вам потребуется один из способов подтверждения личности предложенных на сайте.

  3. Выберите Министерство юстиции РФ в качестве уполномоченного органа и услугу, связанную с регистрацией НКО. Заполните небольшую анкету и сформируйте специальный контейнер с документами, которые необходимо подписать электронной подписью.

  4. Отправьте документы через сайт госуслуг. Уполномоченный орган получит документы в течение трех дней после отправки.

  5. Ожидайте рассмотрения документов. После того, как документы были отправлены через сайт госуслуг, Министерство юстиции будет рассматривать их в течение определенного периода времени. Обычно этот процесс занимает от 14 рабочих дней, в зависимости от загруженности уполномоченного органа.

  6. Получите уведомление о регистрации. После рассмотрения документов и принятия положительного решения, вы получите уведомление о регистрации НКО. Обычно это происходит через личный кабинет на сайте госуслуг, где вы сможете скачать свидетельство о регистрации.

  7. Скачайте свидетельство о регистрации. После того, как вы получили уведомление о регистрации, вам будет доступно свидетельство о регистрации НКО в формате PDF. Скачайте и сохраните это свидетельство, так как оно является юридическим документом, подтверждающим вашу регистрацию..

  8. Откройте банковский счет. Чтобы проводить финансовые операции от имени НКО, вам необходимо открыть банковский счет для организации. Обратитесь к банку, выберите подходящий вариант и предоставьте необходимые документы, включая свидетельство о регистрации НКО.

  9. Создайте сайт. Сайт для некоммерческой организации (НКО) играет важную роль в ее деятельности. В настоящее время все больше НКО осознают необходимость наличия качественного и привлекательного сайта, который будет служить инструментом для коммуникации с целевой аудиторией, привлечения новых участников и партнеров, а также для информирования общества о своей деятельности.

Преимущества и недостатки  регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг:

Преимущества:

  1. Самым важным преимуществом регистрации НКО онлайн является экономия времени и ресурсов. В отличие от традиционной процедуры, требующей личного посещения местных государственных органов, электронная регистрация позволяет избежать этих дополнительных затрат времени и ресурсов, что особенно важно для НКО, которые хотят сэкономить свои средства. Нет необходимости оплачивать госпошлину и услуги нотариуса.

  2. Удобство использования: процесс регистрации НКО онлайн через сайт госуслуг состоит из нескольких простых шагов, которые можно выполнить с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Это делает процесс регистрации удобным и доступным для всех, независимо от их места проживания. Заявитель не должен работать только в рамках офисных часов государственных органов, а может произвести регистрацию в удобное ему время.

  3. Электронная подпись: для успешной регистрации НКО требуется получение электронно-цифровой подписи на одного из учредителей. Заявитель может быть любым из учредителей, просто необходимо указать его ФИО в решении или протоколе. Электронная подпись обеспечивает безопасность и подлинность представленных документов.

  4. Отслеживание процесса: в процессе регистрации НКО через сайт госуслуг, пользователь может отслеживать статус и изменения заявки через личный кабинет на сайте. Таким образом, заявитель всегда в курсе и может быть в курсе важных обновлениях в регистрационном процессе своей НКО. Это позволяет своевременно реагировать на какие-либо требования или проблемы, возникающие в процессе регистрации.

Недостатки регистрации НКО в МИНЮСТЕ онлайн через личный кабинет государственных услуг:

  1. Технический аспект: для регистрации НКО онлайн необходим доступ в Интернет и наличие устройства с соответствующим программным обеспечением. Некоторым людям может быть сложно пройти процесс регистрации из-за отсутствия опыта или технической поддержки.

  2. Необходимость самостоятельности: регистрация НКО через личный кабинет государственных услуг требует самостоятельного заполнения заявки и предоставления всех необходимых документов и сведений. Некоторым людям может быть сложно разобраться в процессе и заполнить заявку правильно без специальных знаний или юридической помощи.

  3. Ограничения реализации некоторых задач: в некоторых случаях регистрация НКО через личный кабинет государственных услуг может иметь определенные ограничения или требования, которые не могут быть выполнены в полном объеме в онлайн-режиме. Это может потребовать дополнительного личного визита в офис МИНЮСТА.

Таким образом, регистрация НКО онлайн через сайт госуслуг предоставляет ряд преимуществ, включая экономию времени и ресурсов, удобство использования, использование электронной подписи для обеспечения безопасности документов и возможность отслеживания статуса процесса. Это делает онлайн-регистрацию НКО привлекательным вариантом как для организаций, так и для государственных органов, позволяя более эффективно и удобно осуществлять данный процесс.

NKO-registr

NKO-registr

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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