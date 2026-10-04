Образцовый бухучет: почему от качества бухгалтерии зависит устойчивость малого бизнеса

Для малого бизнеса бухгалтерский учет часто воспринимается как обязательная функция: вовремя сдать отчетность, рассчитать налоги, закрыть квартал. Но в реальности качественный учет влияет не только на отношения с ФНС. Он напрямую связан с тем, насколько устойчиво работает компания, понимает ли собственник свое финансовое положение и способен ли бизнес пережить период нестабильности.

Именно здесь проходит граница между бухгалтерией «для отчетности» и образцовым бухгалтерским учетом.