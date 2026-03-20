Еще 3 документа, которые надо проверить до подписания договора, чтобы сэкономить до 500 000 рублей

Заключение договора — это не просто формальность. Одна невнимательная подпись может обернуться сотнями тысяч рублей убытков и долгими судебными тяжбами.

Я, адвокат Васильцов Василий Юрьевич, ежедневно сталкиваюсь с тем, как клиенты теряют деньги из-за непроверенных документов, которые кажутся второстепенными. Сегодня я подробно разберу три критически важных документа, которые нужно проверять до подписи договора, и покажу, как их анализ может реально сэкономить до 500 000 рублей.

1. Приложения и спецификации к договору

Почему это важно:

Часто ключевые условия договора находятся не в основном тексте , а в приложениях и спецификациях.

Ошибки в этих документах могут привести к недопоставке товара, штрафам, переплатам или снижению оплаты.

На что обратить внимание:

Количество и качество товаров или услуг: соответствуют ли цифры фактической поставке или согласованной стоимости?

Сроки выполнения: конкретные даты, а не расплывчатые формулировки.

Гарантии и ответственность: кто отвечает, если условия не выполнены, и в каком размере.

Пример из практики:

Клиент подписал договор поставки оборудования, а в спецификации была указана неправильная единица измерения. В результате пришлось оплачивать недостающий товар и штрафные санкции — почти 200 000 рублей можно было сэкономить, если бы проверили приложение заранее.

✅ Совет: всегда проверяйте каждое приложение и спецификацию отдельно. Любая неточность может стоить десятки или сотни тысяч рублей.

2. Письменные согласования и протоколы переговоров

Почему это важно:

Часто договорённости, достигнутые в устной форме или по переписке, не фиксируются в основном договоре .

Суд рассматривает только письменные доказательства, устные обещания не учитываются.

Что проверять:

Включены ли в договор все письма, протоколы и решения совещаний?

Совпадают ли формулировки договорённостей с текстом основного договора?

Нет ли противоречий между письмами и основным документом?

Пример из практики:

Клиент согласился на устную договорённость о скидке на услуги. В договоре скидка не была зафиксирована. В суде пришлось оплачивать полную сумму — потеря 150 000 рублей. Все это можно было предотвратить, добавив письменное подтверждение в договор.

✅ Совет: любая дополнительная договорённость, даже если она устная, должна быть зафиксирована письменно и упомянута в договоре.

3. Документы о полномочиях сторон

Почему это важно:

Не редкость, когда договор подписывает представитель стороны, у которого нет полномочий .

Подпись «не того человека» делает договор оспоримым и недействительным, что может привести к потере всех вложений.

На что обратить внимание:

Проверяйте доверенности и полномочия подписанта: действительны ли они?

Наличие печатей, если они требуются.

Актуальность документов: сроки действия, корректность реквизитов.

Пример из практики:

Клиент подписал договор с компанией, где директор уже был сменён, а новый представитель не предоставил доверенность. Сделка была оспорена, и клиент мог потерять до 150 000 рублей. Проверка полномочий заняла бы 10 минут и полностью исключила риск.

✅ Совет: никогда не подписывайте договор, пока не проверили полномочия подписанта. Даже минимальная невнимательность может дорого стоить.

Итог

Проверка этих трёх документов перед подписью позволяет:

Выявить ошибки в приложениях и спецификациях, чтобы не переплачивать и избежать недопоставок. Зафиксировать все договорённости письменно, чтобы избежать споров в будущем. Подтвердить полномочия сторон, чтобы сделка была юридически корректной.

Применение этих правил позволяет сэкономить до 500 000 рублей, защитить свои интересы и избежать судебных тяжб.



Помните: каждая подпись на договоре — это риск, если документы не проверены. 10–15 минут внимательной проверки иногда экономят сотни тысяч рублей и месяцы нервов.