Еще 3 документа, которые надо проверить до подписания договора, чтобы сэкономить до 500 000 рублей
Я, адвокат Васильцов Василий Юрьевич, ежедневно сталкиваюсь с тем, как клиенты теряют деньги из-за непроверенных документов, которые кажутся второстепенными. Сегодня я подробно разберу три критически важных документа, которые нужно проверять до подписи договора, и покажу, как их анализ может реально сэкономить до 500 000 рублей.
1. Приложения и спецификации к договору
Почему это важно:
Часто ключевые условия договора находятся не в основном тексте, а в приложениях и спецификациях.
Ошибки в этих документах могут привести к недопоставке товара, штрафам, переплатам или снижению оплаты.
На что обратить внимание:
Количество и качество товаров или услуг: соответствуют ли цифры фактической поставке или согласованной стоимости?
Сроки выполнения: конкретные даты, а не расплывчатые формулировки.
Гарантии и ответственность: кто отвечает, если условия не выполнены, и в каком размере.
Пример из практики:
Клиент подписал договор поставки оборудования, а в спецификации была указана неправильная единица измерения. В результате пришлось оплачивать недостающий товар и штрафные санкции — почти 200 000 рублей можно было сэкономить, если бы проверили приложение заранее.
✅ Совет: всегда проверяйте каждое приложение и спецификацию отдельно. Любая неточность может стоить десятки или сотни тысяч рублей.
2. Письменные согласования и протоколы переговоров
Почему это важно:
Часто договорённости, достигнутые в устной форме или по переписке, не фиксируются в основном договоре.
Суд рассматривает только письменные доказательства, устные обещания не учитываются.
Что проверять:
Включены ли в договор все письма, протоколы и решения совещаний?
Совпадают ли формулировки договорённостей с текстом основного договора?
Нет ли противоречий между письмами и основным документом?
Пример из практики:
Клиент согласился на устную договорённость о скидке на услуги. В договоре скидка не была зафиксирована. В суде пришлось оплачивать полную сумму — потеря 150 000 рублей. Все это можно было предотвратить, добавив письменное подтверждение в договор.
✅ Совет: любая дополнительная договорённость, даже если она устная, должна быть зафиксирована письменно и упомянута в договоре.
3. Документы о полномочиях сторон
Почему это важно:
Не редкость, когда договор подписывает представитель стороны, у которого нет полномочий.
Подпись «не того человека» делает договор оспоримым и недействительным, что может привести к потере всех вложений.
На что обратить внимание:
Проверяйте доверенности и полномочия подписанта: действительны ли они?
Наличие печатей, если они требуются.
Актуальность документов: сроки действия, корректность реквизитов.
Пример из практики:
Клиент подписал договор с компанией, где директор уже был сменён, а новый представитель не предоставил доверенность. Сделка была оспорена, и клиент мог потерять до 150 000 рублей. Проверка полномочий заняла бы 10 минут и полностью исключила риск.
✅ Совет: никогда не подписывайте договор, пока не проверили полномочия подписанта. Даже минимальная невнимательность может дорого стоить.
Итог
Проверка этих трёх документов перед подписью позволяет:
Выявить ошибки в приложениях и спецификациях, чтобы не переплачивать и избежать недопоставок.
Зафиксировать все договорённости письменно, чтобы избежать споров в будущем.
Подтвердить полномочия сторон, чтобы сделка была юридически корректной.
Применение этих правил позволяет сэкономить до 500 000 рублей, защитить свои интересы и избежать судебных тяжб.
Помните: каждая подпись на договоре — это риск, если документы не проверены. 10–15 минут внимательной проверки иногда экономят сотни тысяч рублей и месяцы нервов.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.