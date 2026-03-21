Онлайн-покупка без знаний закона — это просто лотерея с высокими ставками.

Помните, как раньше: пришёл в магазин, посмотрел, потрогал, заплатил. Если что не так — вернул на следующий день. Сейчас: клик, оплата, ожидание. И если товар не тот, бракованный или вообще не приехал — начинаются танцы с бубном. А закон на вашей стороне, но об этом либо молчат, либо вы сами не знаете.
Я насмотрелся на такие истории, что могу с уверенностью сказать: онлайн‑шопинг без знания закона — это лотерея, где в выигрыше всегда продавец, а вы рискуете деньгами, нервами и временем.
История первая. Куртка, которая не греет, и продавец, который не греет душу.
Мужчина из Усть‑Лабинска заказал на популярном маркетплейсе зимнюю куртку за 15 тысяч рублей. Пришла — вроде та, но через три дня носки начал вылезать пух, замок заедал, и вообще стало понятно: это подделка. Он написал в поддержку, ему сказали: «Оформляйте возврат». Оформил. Куртку забрали. И… тишина. Деньги не вернули уже две недели. Чат‑бот отвечает шаблонами, дозвониться до человека невозможно.
Он пришёл ко мне в тот момент, когда уже махнул рукой: «Пропало 15 тысяч». Я объяснил: продавец — это не маркетплейс, если товар продаётся третьей стороной, то ответственность несёт продавец. Маркетплейс — всего лишь площадка. Но закон говорит: при дистанционной покупке вы вправе отказаться от товара в любое время до его получения и в течение семи дней после. А если товар некачественный — тем более.
Мы составили претензию, отправили её и продавцу, и маркетплейсу. Указали, что задержка возврата — нарушение ст. 22 Закона о защите прав потребителей, которая даёт 10 дней на удовлетворение требования о возврате денег. Через три дня деньги пришли. Продавец даже не ответил — просто перевёл.
Что вынесли: маркетплейсы любят прятаться за роботов и стандартные ответы. Но письменная претензия с ссылкой на закон работает даже с ними. Если не помогают — пишите в Роспотребнадзор, они быстро шевелятся.
История вторая. Телефон, который не пришёл, и служба доставки, которая потеряла.
Женщина заказала телефон в интернет‑магазине. Оплатила картой. Трек‑номер прислали. Через три дня трек показывает: «доставлен». Но ничего ей не принесли. Ни курьер не звонил, ни извещения в почтовом ящике.
Она позвонила в службу доставки. Те развели руками: «У нас в системе стоит галочка, что доставили. Обращайтесь к продавцу». Продавец ответил: «Мы отправили, к нам претензий нет. Это вопросы к доставке». Так продолжалось месяц.
Когда она пришла ко мне, я спросил: «А вы знаете, что при дистанционной покупке риск случайной гибели или утраты товара несёт продавец до момента передачи его вам?» Она не знала. Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей: обязанность доказать, что товар был передан надлежащим образом, лежит на продавце.
Мы направили претензию продавцу с требованием вернуть деньги. Приложили скриншоты переписки, выписку по карте, фото трекинга. Продавец попытался переложить на службу доставки, но закон чётко говорит: вы выбрали продавца, вы с ним в договоре. Он должен отвечать. Через две недели — возврат полной суммы.
Что вынесли: никогда не соглашайтесь на фразу «это не к нам». Закон на вашей стороне, если вы знаете свои права.
История третья. Товар не подошёл по размеру, а продавец требует платить за обратную доставку.
Парень заказал кроссовки на сайте известного спортивного бренда. Пришли, померил — не подошли. Решил вернуть. Продавец говорит: «Возврат возможен, но стоимость обратной доставки — 500 рублей за ваш счёт». Парень возмутился, но решил, что закон такой.
На самом деле при дистанционной покупке вы имеете право отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней (а если продавец не сообщил о порядке возврата — то в течение трёх месяцев). И да, обратную доставку оплачиваете вы. Но есть нюанс: если продавец не предупредил вас о том, что доставка оплачивается вами, до того, как вы оформили заказ, — это нарушение. Или если товар бракованный — доставку оплачивает продавец.
Мы написали продавцу, что требования о возврате изложены в ст. 26.1, и что мы готовы вернуть товар, но за свой счёт. Никаких нарушений продавец не допустил, поэтому парень оплатил обратную доставку. Но теперь он знает, что продавец не имел права навязывать ему конкретную службу доставки или требовать предоплату за возврат.
Что вынесли: возврат качественного товара по почте — за ваш счёт, но если продавец не предупредил заранее — можно оспорить. И главное — не верьте, если говорят, что возврат только через их курьера за 1000 рублей.
Что нужно знать о дистанционной покупке, чтобы не играть в лотерею.
1. Срок отказа от товара надлежащего качества — 7 дней.
Если продавец не сообщил вам письменно (в карточке товара, в условиях заказа) о порядке и сроках возврата — этот срок продлевается до 3 месяцев. Это статья 26.1, пункт 4.
2. Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней.
После того как вы заявили отказ (направили заявление), у продавца есть 10 дней, чтобы вернуть деньги. Если задерживает — пишите претензию, потом в суд. За каждый день просрочки можно требовать неустойку — 1% от цены товара.
3. Бракованный товар можно вернуть в течение гарантийного срока, а если он не установлен — в течение двух лет.
И здесь уже продавец оплачивает доставку, экспертизу, всё.
4. Если товар не пришёл — продавец должен доказать, что отправил.
Трекинг, подпись получателя, видеофиксация — это обязанность продавца. Если нет доказательств передачи вам товара — деньги возвращаются полностью.
5. Маркетплейс — не всегда продавец.
Внимательно смотрите, кто продавец: сам маркетплейс (например, Ozon или Wildberries) или сторонний магазин. Если сторонний — вся ответственность на нём. Но маркетплейс обязан предоставить вам его данные для направления претензии.
6. Не стесняйтесь писать претензии.
Письменная претензия — это главный инструмент. Её нельзя игнорировать безнаказанно. Если продавец молчит — у вас появляются основания для жалоб в Роспотребнадзор, прокуратуру, суд.
Как выглядит грамотный алгоритм действий при проблеме с онлайн-покупкой.
Зафиксируйте. Скриншоты, чеки, переписка, фото упаковки и товара.
Направьте претензию. В письменной форме (можно на электронную почту, но с уведомлением о прочтении), с указанием требований и сроков.
Установите срок. 10 дней для возврата денег, 45 дней для замены и т.д.
Если не ответили или отказали — жалуйтесь.
Роспотребнадзор (онлайн-приёмная) — быстро реагируют, особенно на маркетплейсы.
Прокуратура — если продавец игнорирует.
Суд — при сумме до 100 000 ₽ можно через мирового судью, заявление пишется просто.
Не бойтесь. Статистика: более 90% исков потребителей удовлетворяются, если правильно составлены.
Вместо вывода
Я не говорю, что нужно бежать судиться из-за каждой царапины на коробке. Но я говорю: знание закона делает вашу покупку не лотереей, а сделкой с понятными правилами.
Когда вы нажимаете «купить», вы вступаете в отношения, которые регулируются не «честным словом продавца», а конкретными статьями Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей. И если вы знаете эти статьи, вы не будете платить за чужой брак, терять деньги на не пришедших товарах и терпеть хамство служб поддержки.
Это не сложно. Это просто требует немного осознанности. Ну и иногда — звонка адвокату, если совсем запутались.
Я в Усть‑Лабинском районе, помогаю своим. Но эта информация пригодится любому, где бы вы ни жили. Потому что онлайн-покупки — это наше общее поле, и правила на нём одинаковы для всех.
Покупайте грамотно.
Васильцов Василий Юрьевич, адвокат
