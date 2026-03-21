Онлайн-покупка без знаний закона — это просто лотерея с высокими ставками.

История первая. Куртка, которая не греет, и продавец, который не греет душу.

Мужчина из Усть‑Лабинска заказал на популярном маркетплейсе зимнюю куртку за 15 тысяч рублей. Пришла — вроде та, но через три дня носки начал вылезать пух, замок заедал, и вообще стало понятно: это подделка. Он написал в поддержку, ему сказали: «Оформляйте возврат». Оформил. Куртку забрали. И… тишина. Деньги не вернули уже две недели. Чат‑бот отвечает шаблонами, дозвониться до человека невозможно.

Он пришёл ко мне в тот момент, когда уже махнул рукой: «Пропало 15 тысяч». Я объяснил: продавец — это не маркетплейс, если товар продаётся третьей стороной, то ответственность несёт продавец. Маркетплейс — всего лишь площадка. Но закон говорит: при дистанционной покупке вы вправе отказаться от товара в любое время до его получения и в течение семи дней после. А если товар некачественный — тем более.

Мы составили претензию, отправили её и продавцу, и маркетплейсу. Указали, что задержка возврата — нарушение ст. 22 Закона о защите прав потребителей, которая даёт 10 дней на удовлетворение требования о возврате денег. Через три дня деньги пришли. Продавец даже не ответил — просто перевёл.

Что вынесли: маркетплейсы любят прятаться за роботов и стандартные ответы. Но письменная претензия с ссылкой на закон работает даже с ними. Если не помогают — пишите в Роспотребнадзор, они быстро шевелятся.