5 изменений в законодательстве, которые сэкономят вам 200+ часов работы с отчетностью в этом году

Год начался с привычного: новые формы, новые сроки, новые требования. Но среди потока изменений есть те, которые — если их правильно использовать — освобождают сотни часов. Я не про «упрощение ради упрощения», а про реальные инструменты, уже встроенные в законодательство.
Меня зовут Васильцов Василий Юрьевич, я адвокат. Работаю с бизнесом в Абинском районе и по Краснодарскому краю. В этой статье — только те изменения, которые уже в 2025 году позволяют моим доверителям сократить трудозатраты на отчетность в среднем на 200+ часов в год. Проверено на практике.
Изменение №1. ЕНС: отказ от множества платежек — минус 50 часов в год
Что было:
Каждый налог — своя платежка, свои КБК, свой срок. Для средней компании с 3-4 налогами и взносами — до 40–50 платежных поручений в месяц. Контроль сроков, постоянная сверка с разными инспекциями.
Что стало:
Единый налоговый счет (ЕНС). Один платёж на все налоги, одна дата — 28-е число (с некоторыми исключениями). Уведомления об исчисленных налогах — один документ вместо кучи деклараций по срокам.
Как сэкономить часы:
Вместо 40–50 платежек в месяц — 1–2. Заполнение, контроль, отправка — экономия ~3 часа в месяц → 36 часов в год.
Отпала необходимость сверяться с каждым КБК отдельно — достаточно смотреть единое сальдо. Экономия ~1 час в неделю → 52 часа в год.
Уведомления об исчисленных налогах: вместо отдельных уведомлений по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль — один формат. Экономия ~20 часов в год.
Итого экономии по изменению №1: ≈ 108 часов в год.
Важно: Экономия работает только если настроить процесс. Рекомендую:
Перевести платежи в ЕНС на автоплатеж в банке.
Настроить в 1С автоматическое формирование уведомлений.
Сверять единое сальдо не реже раза в месяц — это занимает 5 минут, а предотвращает часы разбирательств.
Изменение №2. Объединение СФР: одна форма вместо четырех — минус 40 часов в год
Что было:
4 разных отчёта в ПФР и ФСС: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Разные сроки, разные форматы, разные штрафы. Бухгалтерия тратила время на контроль каждого.
Что стало:
СФР (Социальный фонд России) объединил фонды. Теперь:
Единая форма ЕФС-1, которая включает сведения о трудовой деятельности, стаже, взносах на травматизм.
Сроки унифицированы: большинство сведений — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным.
Как сэкономить часы:
Вместо подготовки 4 разных отчётов с разными проверками — один. Сокращение времени на сбор и контроль: ~1 час в неделю → 52 часа в год.
Отпала необходимость отслеживать разные календари. Единый график отчётности экономит ~0,5 часа в неделю → 26 часов в год.
Меньше риска пропустить срок по одному из отчётов — следовательно, меньше времени на исправление и пересдачу.
Итого экономии по изменению №2: ≈ 78 часов в год.
Важно: ЕФС-1 включает разные разделы с разными сроками. Не все сведения сдаются ежемесячно. Рекомендую:
Создать единый календарь с разделами ЕФС-1 (приём/увольнение — на следующий день, стаж — раз в год, подразделы с травматизмом — ежеквартально).
Использовать автоматическое заполнение в 1С: ЗУП.
Изменение №3. Маркировка «Честный знак»: автоматизация приёмки — минус 30 часов в год
Что было:
Ручной ввод кодов маркировки, сверка с накладными, отдельный учёт для каждого товара. Для розничного магазина — до 2–3 часов в день только на маркировку.
Что стало:
Интеграция кассового ПО с системой «Честный знак»: автоматическое списание при продаже.
Возможность массовой приёмки через электронный документооборот.
Мобильное приложение для быстрой проверки.
Как сэкономить часы:
Автоматическое списание исключает ручное выбытие. Для магазина с 30–50 продажами в день — экономия 1 час в день → ~260 часов в год. Но здесь мы считаем консервативно, только ту часть, что относится к отчётности: 15 часов в месяц → 30 часов в год за счёт отказа от ручного формирования отчётов о движении.
Массовая приёмка через ЭДО вместо сканирования каждой единицы — экономия 20 часов в год для среднего оптового склада.
Итого экономии по изменению №3: ≈ 50 часов в год (консервативная оценка для компании, которая использует автоматизацию).
Важно: Экономия достигается только при полном переходе на автоматизированный учёт. Если до сих пор сканируете каждый код вручную — время не экономится, а растёт.
Изменение №4. Электронный документооборот с госорганами: отказ от бумаги — минус 35 часов в год
Что было:
Бумажные требования, акты сверки, запросы. Курьер, сканирование, регистрация, хранение. Особенно мучительно при выездных проверках, когда нужно поднимать архивы.
Что стало:
Все требования, уведомления, решения налоговой — в личном кабинете налогоплательщика. Ответы можно направлять через ЛК.
СФР, Росстат, Росаккредитация — также переходят на электронное взаимодействие.
Выездные проверки всё чаще заменяются камеральными с запросом электронных документов.
Как сэкономить часы:
Отказ от распечатки, подшивки, курьерской доставки: экономия 1 час в неделю → 52 часа в год.
Поиск документов по запросу: электронный архив ищется за минуты вместо часов. Экономия 0,5 часа в неделю → 26 часов в год.
Сокращение времени на выездные проверки: если документы подаются электронно, не нужно тратить дни на присутствие инспектора в офисе. Экономия минимум 8 часов на одну проверку (если проверка раз в год).
Итого экономии по изменению №4: ≈ 86 часов в год.
Важно: Электронный документооборот требует дисциплины. Совет:
Настроить автоматическое получение и сохранение документов из ЛК налоговой.
Вести реестр электронных ответов, чтобы не дублировать.
При камеральных проверках использовать специальные сервисы для формирования пакетов документов.
Изменение №5. Упрощённая амнистия за дробление бизнеса: минус 50+ часов на споры
Что было:
Споры с налоговой по дроблению бизнеса тянулись годами: выездные проверки, суды, доначисления, апелляции. Для компании, попавшей под подозрение, — сотни часов на сбор документов, подготовку возражений, участие в заседаниях.
Что стало:
Амнистия за дробление бизнеса (Федеральный закон № 176-ФЗ). До конца 2025 года можно добровольно отказаться от схем дробления, заплатив налоги за 2022–2024 годы по ставке 20% (вместо доначислений с 40% штрафов и пеней). Никаких проверок, никаких судов.
Как сэкономить часы:
Отказ от выездной проверки: экономия ~40–100 часов на сборе документов, переписке, присутствии.
Отказ от судебных заседаний: экономия ~20–50 часов на подготовке исков, участии в процессах, апелляциях.
Для компании, которая осознанно использует амнистию, экономия времени составляет минимум 50 часов (причём это время юристов и бухгалтерии, которое можно перенаправить на развитие).
Итого экономии по изменению №5: от 50 часов в год (для компаний, которые были в зоне риска и воспользовались амнистией).
Важно: Это не для всех, а для тех, у кого были признаки дробления. Если вы «белый» бизнес — изменения №5 не про вас. Но если есть сомнения, амнистия — это огромная экономия времени и ресурсов.
Сводная таблица: куда уходят 200+ часов
Изменение
Экономия часов в год
ЕНС (единый платёж + уведомления)
108
Объединение СФР (ЕФС-1)
78
Маркировка (автоматизация учёта)
50
ЭДО с госорганами
86
Амнистия дробления (при наличии рисков)
50+
ИТОГО (без амнистии)
322
ИТОГО (с амнистией)
372+
Как гарантированно получить эти часы?
Закон дал инструменты. Но экономия не случится сама собой. Чтобы забрать эти 200+ часов, нужно:
Настроить учётную систему под новые форматы (ЕНС, ЕФС-1, интеграцию с «Честным знаком»).
Перевести взаимодействие с госорганами в электронный вид (ЛК налогоплательщика, ЭДО).
Использовать амнистию, если есть признаки дробления — не ждать проверки.
Провести аудит процессов — часто бухгалтерия продолжает делать работу вручную там, где уже есть автоматизация.
Если нужна помощь
Я работаю в Абинском районе, но консультирую бизнес по всему краю. Могу:
Оценить, какие из этих изменений вы уже используете, а где теряете время.
Провести аудит на предмет рисков дробления и помочь с выходом из них в рамках амнистии.
Настроить юридически корректное взаимодействие с госорганами, чтобы вы не тратили время на исправление ошибок.
Экономия 200+ часов в год — это не просто цифра. Это месяц работы главного бухгалтера, который можно потратить на стратегические задачи, а не на рутину.
Васильцов Василий Юрьевич
📍 Абинский район, г. Абинск
Если вы бухгалтер или финдиректор — покажите эту статью руководителю. Обсудите, какие из этих инструментов вы уже используете, а какие только предстоит внедрить. И посчитайте, сколько времени вы можете вернуть в этом году.
