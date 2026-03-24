5 изменений в законодательстве, которые сэкономят вам 200+ часов работы с отчетностью в этом году

Разбор для главбухов, финансовых директоров и юристов, которые хотят перестать тратить время на рутину.

Год начался с привычного: новые формы, новые сроки, новые требования. Но среди потока изменений есть те, которые — если их правильно использовать — освобождают сотни часов. Я не про «упрощение ради упрощения», а про реальные инструменты, уже встроенные в законодательство.

Меня зовут Васильцов Василий Юрьевич, я адвокат. Работаю с бизнесом в Абинском районе и по Краснодарскому краю. В этой статье — только те изменения, которые уже в 2025 году позволяют моим доверителям сократить трудозатраты на отчетность в среднем на 200+ часов в год. Проверено на практике.

Изменение №1. ЕНС: отказ от множества платежек — минус 50 часов в год

Что было:
Каждый налог — своя платежка, свои КБК, свой срок. Для средней компании с 3-4 налогами и взносами — до 40–50 платежных поручений в месяц. Контроль сроков, постоянная сверка с разными инспекциями.

Что стало:
Единый налоговый счет (ЕНС). Один платёж на все налоги, одна дата — 28-е число (с некоторыми исключениями). Уведомления об исчисленных налогах — один документ вместо кучи деклараций по срокам.

Как сэкономить часы:

  • Вместо 40–50 платежек в месяц — 1–2. Заполнение, контроль, отправка — экономия ~3 часа в месяц36 часов в год.

  • Отпала необходимость сверяться с каждым КБК отдельно — достаточно смотреть единое сальдо. Экономия ~1 час в неделю52 часа в год.

  • Уведомления об исчисленных налогах: вместо отдельных уведомлений по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль — один формат. Экономия ~20 часов в год.

Итого экономии по изменению №1: ≈ 108 часов в год.

Важно: Экономия работает только если настроить процесс. Рекомендую:

  • Перевести платежи в ЕНС на автоплатеж в банке.

  • Настроить в 1С автоматическое формирование уведомлений.

  • Сверять единое сальдо не реже раза в месяц — это занимает 5 минут, а предотвращает часы разбирательств.

Изменение №2. Объединение СФР: одна форма вместо четырех — минус 40 часов в год

Что было:
4 разных отчёта в ПФР и ФСС: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Разные сроки, разные форматы, разные штрафы. Бухгалтерия тратила время на контроль каждого.

Что стало:
СФР (Социальный фонд России) объединил фонды. Теперь:

  • Единая форма ЕФС-1, которая включает сведения о трудовой деятельности, стаже, взносах на травматизм.

  • Сроки унифицированы: большинство сведений — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным.

Как сэкономить часы:

  • Вместо подготовки 4 разных отчётов с разными проверками — один. Сокращение времени на сбор и контроль: ~1 час в неделю52 часа в год.

  • Отпала необходимость отслеживать разные календари. Единый график отчётности экономит ~0,5 часа в неделю26 часов в год.

  • Меньше риска пропустить срок по одному из отчётов — следовательно, меньше времени на исправление и пересдачу.

Итого экономии по изменению №2: ≈ 78 часов в год.

Важно: ЕФС-1 включает разные разделы с разными сроками. Не все сведения сдаются ежемесячно. Рекомендую:

  • Создать единый календарь с разделами ЕФС-1 (приём/увольнение — на следующий день, стаж — раз в год, подразделы с травматизмом — ежеквартально).

  • Использовать автоматическое заполнение в 1С: ЗУП.

Изменение №3. Маркировка «Честный знак»: автоматизация приёмки — минус 30 часов в год

Что было:
Ручной ввод кодов маркировки, сверка с накладными, отдельный учёт для каждого товара. Для розничного магазина — до 2–3 часов в день только на маркировку.

Что стало:

  • Интеграция кассового ПО с системой «Честный знак»: автоматическое списание при продаже.

  • Возможность массовой приёмки через электронный документооборот.

  • Мобильное приложение для быстрой проверки.

Как сэкономить часы:

  • Автоматическое списание исключает ручное выбытие. Для магазина с 30–50 продажами в день — экономия 1 час в день~260 часов в год. Но здесь мы считаем консервативно, только ту часть, что относится к отчётности: 15 часов в месяц30 часов в год за счёт отказа от ручного формирования отчётов о движении.

  • Массовая приёмка через ЭДО вместо сканирования каждой единицы — экономия 20 часов в год для среднего оптового склада.

Итого экономии по изменению №3: ≈ 50 часов в год (консервативная оценка для компании, которая использует автоматизацию).

Важно: Экономия достигается только при полном переходе на автоматизированный учёт. Если до сих пор сканируете каждый код вручную — время не экономится, а растёт.

Изменение №4. Электронный документооборот с госорганами: отказ от бумаги — минус 35 часов в год

Что было:
Бумажные требования, акты сверки, запросы. Курьер, сканирование, регистрация, хранение. Особенно мучительно при выездных проверках, когда нужно поднимать архивы.

Что стало:

  • Все требования, уведомления, решения налоговой — в личном кабинете налогоплательщика. Ответы можно направлять через ЛК.

  • СФР, Росстат, Росаккредитация — также переходят на электронное взаимодействие.

  • Выездные проверки всё чаще заменяются камеральными с запросом электронных документов.

Как сэкономить часы:

  • Отказ от распечатки, подшивки, курьерской доставки: экономия 1 час в неделю52 часа в год.

  • Поиск документов по запросу: электронный архив ищется за минуты вместо часов. Экономия 0,5 часа в неделю26 часов в год.

  • Сокращение времени на выездные проверки: если документы подаются электронно, не нужно тратить дни на присутствие инспектора в офисе. Экономия минимум 8 часов на одну проверку (если проверка раз в год).

Итого экономии по изменению №4: ≈ 86 часов в год.

Важно: Электронный документооборот требует дисциплины. Совет:

  • Настроить автоматическое получение и сохранение документов из ЛК налоговой.

  • Вести реестр электронных ответов, чтобы не дублировать.

  • При камеральных проверках использовать специальные сервисы для формирования пакетов документов.

Изменение №5. Упрощённая амнистия за дробление бизнеса: минус 50+ часов на споры

Что было:
Споры с налоговой по дроблению бизнеса тянулись годами: выездные проверки, суды, доначисления, апелляции. Для компании, попавшей под подозрение, — сотни часов на сбор документов, подготовку возражений, участие в заседаниях.

Что стало:
Амнистия за дробление бизнеса (Федеральный закон № 176-ФЗ). До конца 2025 года можно добровольно отказаться от схем дробления, заплатив налоги за 2022–2024 годы по ставке 20% (вместо доначислений с 40% штрафов и пеней). Никаких проверок, никаких судов.

Как сэкономить часы:

  • Отказ от выездной проверки: экономия ~40–100 часов на сборе документов, переписке, присутствии.

  • Отказ от судебных заседаний: экономия ~20–50 часов на подготовке исков, участии в процессах, апелляциях.

  • Для компании, которая осознанно использует амнистию, экономия времени составляет минимум 50 часов (причём это время юристов и бухгалтерии, которое можно перенаправить на развитие).

Итого экономии по изменению №5: от 50 часов в год (для компаний, которые были в зоне риска и воспользовались амнистией).

Важно: Это не для всех, а для тех, у кого были признаки дробления. Если вы «белый» бизнес — изменения №5 не про вас. Но если есть сомнения, амнистия — это огромная экономия времени и ресурсов.

Сводная таблица: куда уходят 200+ часов

Изменение

Экономия часов в год

ЕНС (единый платёж + уведомления)

108

Объединение СФР (ЕФС-1)

78

Маркировка (автоматизация учёта)

50

ЭДО с госорганами

86

Амнистия дробления (при наличии рисков)

50+

ИТОГО (без амнистии)

322

ИТОГО (с амнистией)

372+

Как гарантированно получить эти часы?

Закон дал инструменты. Но экономия не случится сама собой. Чтобы забрать эти 200+ часов, нужно:

  1. Настроить учётную систему под новые форматы (ЕНС, ЕФС-1, интеграцию с «Честным знаком»).

  2. Перевести взаимодействие с госорганами в электронный вид (ЛК налогоплательщика, ЭДО).

  3. Использовать амнистию, если есть признаки дробления — не ждать проверки.

  4. Провести аудит процессов — часто бухгалтерия продолжает делать работу вручную там, где уже есть автоматизация.

Если нужна помощь

Я работаю в Абинском районе, но консультирую бизнес по всему краю. Могу:

  • Оценить, какие из этих изменений вы уже используете, а где теряете время.

  • Провести аудит на предмет рисков дробления и помочь с выходом из них в рамках амнистии.

  • Настроить юридически корректное взаимодействие с госорганами, чтобы вы не тратили время на исправление ошибок.

Экономия 200+ часов в год — это не просто цифра. Это месяц работы главного бухгалтера, который можно потратить на стратегические задачи, а не на рутину.

Васильцов Василий Юрьевич
📍 Абинский район, г. Абинск
📩 Контакты в профиле

Если вы бухгалтер или финдиректор — покажите эту статью руководителю. Обсудите, какие из этих инструментов вы уже используете, а какие только предстоит внедрить. И посчитайте, сколько времени вы можете вернуть в этом году.

Дата публикации: 24.03.2026, 00:43

