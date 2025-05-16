Чем PR отличается от рекламы и при чем тут тексты

Реклама: купил — получи
Реклама — это когда ты платишь, чтобы сказать что-то хорошее о себе. Причем громко. Причем сам.
Это как выйти на площадь, арендовать мегафон и закричать: «У нас лучший кофе в городе! Акция до пятницы!»
Все услышали. Кто-то заинтересовался. Кто-то — нет. Но никто не удивился: ну понятно, ты же сам про себя рассказываешь. Кто ж еще скажет, что ты хороший?
В рекламных текстах работает формула: «Выгодно. Быстро. Просто. Вот кнопка, жми».
Коротко, ясно, на результат. Тут и заголовок — пуля, и оффер — железобетонный.
PR: тебя хвалят другие (иногда и не за деньги)
А вот PR — это когда ты не сам себе аплодируешь, а создаешь повод, чтобы кто-то другой сделал это за тебя. Ты не говоришь «мы классные». Ты запускаешь социальную инициативу, выигрываешь премию, проводишь исследование, и вот уже:
СМИ пишут: «Компания Y запустила важный проект»
Блогеры обсуждают: «А вы видели, что сделала Y?»
Клиенты говорят: «О, да они вроде нормальные ребята»
И ты вроде бы не рекламировался, но все узнали. В этом — магия. Или иллюзия. Зависит от PR-специалиста.
PR-тексты — тонкие. В них нельзя «кричать», зато можно «выглядеть умным».
Пишем экспертную колонку, статью от лица СЕО, пресс-релиз в целом тоже подойдет, если уметь их писать. И главное — не перестараться: если будет сильно пахнуть саморекламой, PR превращается в рекламу. А это уже фальшивка.
Так что про тексты?
А тексты везде. Просто под разным соусом.
В рекламе текст бодрый, прямолинейный, с call to action и цифрами, как на витрине: «-50%, только сегодня, запишитесь сейчас»
В PR — взвешенный, выверенный, со смыслом между строк, часто с примесью лингвистического дзена.
Пишем мы их по-разному. В рекламе можно шутить, капслочить и обнимать читателя оффером.
В PR — шутки тонкие и каждый абзац согласован с юристами.
А бывает что-то между?
Да. Контент-маркетинг, например. Или нативная реклама. Когда текст вроде бы «просто статья», но вдруг — бац — бренд засветился.
И все такие: «Ммм, как вкусно написано. Кто автор?»
А бренд такой, скромно из-за угла: «Это мы».
Красота.
А рекламу-то и не вставишь, в Трибуне нельзя!
Да ладно, «Клерк» сам себя не заблокирует!
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