Чем PR отличается от рекламы и при чем тут тексты

Реклама: купил — получи

Реклама — это когда ты платишь, чтобы сказать что-то хорошее о себе. Причем громко. Причем сам.

Это как выйти на площадь, арендовать мегафон и закричать: «У нас лучший кофе в городе! Акция до пятницы!»

Все услышали. Кто-то заинтересовался. Кто-то — нет. Но никто не удивился: ну понятно, ты же сам про себя рассказываешь. Кто ж еще скажет, что ты хороший?

В рекламных текстах работает формула: «Выгодно. Быстро. Просто. Вот кнопка, жми».

Коротко, ясно, на результат. Тут и заголовок — пуля, и оффер — железобетонный.