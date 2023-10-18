Сроки ответов. А вы хоть раз задавали вопрос чиновникам?

А вы хоть раз задавали вопрос чиновникам? Наверняка. К примеру, могли запросить справку о состоянии расчётов по налогам. Сроки ответов ФНС на обращения налогоплательщиков, предусмотренные Законом, мягко говоря «впечатляют».

Так подпункт 10 пункта 1 статьи 32 НК предусматривает 5 дней для предоставления Справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета и справки о принадлежности сумм денежных средств. И это при том, что эти справки формируются в автоматическом режиме.

Такой же срок обычно дается налогоплательщику для ответа по запросам со стороны налоговой инспекции. Но такие ответы предполагают ручную подготовку документов, сканирование, написание пояснения и тд.

Мне кажется, что такие сроки не сопоставимы и не справедливы. 5 дней дано компьютерному ИИ на отправку информации из регистров компьютерной базы и 5 дней дано бухгалтеру на подборку комплекта документов из обычно довольно длинного списка, запрашиваемых инспектором дкументов в рамках проверки.

Для примера. Сейчас по одному из клиентов запросила справку об отсутствии задолженности — нужна для заключения контракта. Запрос отправлен 26 октября. До сих пор нет ответа. Контракт на грани срыва.

Государство, в лице ФНС, ввело понятие «неосмотрительности» при заключении сделок. Большинство компаний, наученные горьким опытом, теперь «очень осмотрительны» и при заключении контракта с новым контрагентом просят большой объем информации, в том числе и справки об отсутствии задолженности по налогам.

✔️Получение такой справки должно быть доступно для налогоплательщика в режиме реального времени — согласны?

Если налогоплательщик ждет такую справку, необходимую ему для производственной деятельности 5 дней, а то и больше, то получается, что государственная машина препятствует хозяйственной деятельности. Я уж не говорю, что с начала года такие запросы не исполнялись совсем, а лишь на этой неделе налогоплательщики получили письма с извинением, что запросы на справки о состоянии расчетов по налогам за январь, февраль и март не исполнены.

Еще больше срок для ответа, когда требуется не автоматически сформированная справка, а ответ с участием чиновника. Срок ответа на такие письма налогоплательщика — 30 дней. Оптимально было бы, если на такие запросы ответ подлежало готовить 5-10 дней, а срок для автоматически формируемых справок готовился бы в реальном времени.

Союз бухгалтеров готовит письмо с обращением к депутатам на внесение изменений по срокам ответов. Письмо будет опубликовано на сайте для ознакомления и будет возможность подписаться. Присоединяйтесь.