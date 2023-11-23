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НДФЛ - как спастись от множества уведомлений? Письмо в налоговую инспекцию по проблемам с ЕНС и ЕНП

Нужны ли два уведомления в месяц по НДФЛ?
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НДФЛ - как спастись от множества уведомлений? Письмо в налоговую инспекцию по проблемам с ЕНС и ЕНП
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

«Спасите нас от произвола чиновников, два раза в месяц отправлять уведомление по НДФЛ нереально, а если учесть что во второе уведомление у большинства бухгалтеров попадает аванс, то цена от такого «выхлопа» критически маленькая, и вряд ли повлияет на пополняемость местных бюджетов. А вот количество ошибок из-за этого опять возрастет. Мы все и так утонули в корректировках и уведомлениях…»

Такое сообщение от одного из бухгалтеров появилось в чате Союза Бухгалтеров. Совершенное оправданный крик души — не находите?

Чиновники на местах за год не научились планировать расходы бюджета исходя из поступления НДФЛ раз в месяц одной кучкой. По просьбам местных бюджетов планируется с нового года перейти на подачу уведомлений 2 раза в месяц. Сумма налогов от этого не меняется. Что выиграют местные бюджеты? Ничего! А вот нагрузка на бизнес возрастет.

Коллеги, приготовлено письмо в налоговую инспекцию по проблемам с ЕНС и ЕНП.

Открытое коллективное письмо Союза бухгалтеров

С 1 января 2023 года в соответствии с Законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ на уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом автоматически перешли все организации и ИП, независимо от выбранной системы налогообложения. Законом предусмотрено формирование единого налогового счёта с аккумуляцией остатков по налоговым платежам по состоянию на 1 января 2023 года.

В 4 квартале 2022 года налоговые инспекции разослали налогоплательщикам информационные письма с расшифровкой как бы сформировался единый налоговый счет, если бы он формировался на дату информационного письма. По данным налогоплательщиков расхождений с учётными данными не было. Автоматическое формирование информационного письма показало, что технически налоговая инспекция была готова к переходу оплаты налогов и взносов через единый налоговый счет.

Наступил 2023 и оказалось, что данные на едином налоговом счёте неверные. Платежи, совершенные в декабре налогоплательщиками не попали в карточки по учёту налоговых расчётов.

Налогоплательщики, начав сверки с налоговой инспекцией буквально с 1 января, обнаружили неверные сведения. Понимая, что в праздничные дни возможно не запущена автоматика, налогоплательщики ожидали первых рабочих дней. Однако ситуация не изменилась.

С 1 января невозможно сделать уже привычные бухгалтеру запросы по сальдо расчетам и выписке по налогам. Налоговая инспекция их больше не обрабатывает. Но, даже когда бухгалтер ежемесячно сверялся по совершенным налоговым платежам, то свериться за декабрь практически все не успели, а теперь уже не могут.

К середине недели новые запросы по состоянию ЕНС через Контур и СБИС перестали обрабатываться, а в личных кабинетах налогоплательщика по разделу Сверка появилась информация, что раздел временно не работает.

Звонки в налоговые инспекции по всей стране заканчивались просьбами от инспекторов «Подождите/потерпите еще немного, до конца месяца должно наладиться…». Однако Налоговый Кодекс РФ не содержит термина «Подождите/потерпите». Телефонный звонок к делу не подошьёшь.

Из-за отсутствия информации, невозможности свериться в новых условиях оплаты налогов и взносов могут возникнуть недоплаты по налоговым платежам.

Банки страны так же не были готовы к переменам. Часть банков с 1 января 2023 вообще не были готовы принимать единые налоговые платежи. По платежам по налогам в части банков не позволяли выбрать статус. По устным пояснениям работников банков было указание от ФНС принимать платежи только со статусом 01.

У налогоплательщиков должна быть возможность легко и просто выполнить свои обязанности по оплате налогов без прохождения сложного налогового квеста. Поэтому просим Вас дать официальное разъяснение налогоплательщикам по текущему состоянию технического формирования сальдо единого налогового счёта.

Просим вас отменить начисление пени и штрафов на переходный период для оплаты налогов и взносов, как минимум до конца первого квартала 2023 г.

Если вы думаете так же. Подпишите открытое коллективное письмо Союза бухгалтеров на сайте союза buh-union.ru

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

97

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    коллеги,  дело хорошее! Давайте подписывать

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    БорисфаундерКлерк

    Подписываю! ) 

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